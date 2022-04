Dani Mateo celebra en 'El intermedio' el final de las mascarillas a ritmo de Celtas Cortos

"¡Por fin ha llegado el día en el que nos quitaremos las mascarillas y haremos un estriptis facial!", exclamó Wyoming al comentar la noticia que dio este miércoles la ministra de Sanidad.

Carolina Darias informó que, a partir del próximo día 20 de abril, las mascarillas dejarán de ser obligatorias también en espacios cerrados, salvo en los ámbitos sanitario, sociosanitario y en transportes públicos.

"En El intermedio queríamos celebrarlo por todo lo alto, pero como nos hemos fundido todo el presupuesto en vacaciones de Semana Santa, nos tendremos que conformar con la cancioncita correspondiente de Dani Mateo", comentó el presentador.

El colaborador exclamó: "¡Esto no os lo habíais visto venir!", y comenzó a cantar, a ritmo de la conocida canción 20 de abril, de Celtas Cortos, su propia versión.

🔴 El 20 de abril de 2022 nos podremos quitar las mascarillas en interiores. Queremos celebrarlo por todo lo alto, pero como nos hemos fundido el presupuesto en las vacaciones de Semana Santa, os dejamos con una canción de Dani ▶ #elintermedio en directo: https://t.co/oBCfIGKf0h pic.twitter.com/zHyTfBnRBW — El Intermedio (@El_Intermedio) April 6, 2022

"20 de abril de este año, la jeta vas a mostrar, se acaban las mascarillas, ¡qué feo eres, chaval!", cantó el periodista, dedicándole la última estrofa a Wyoming.

El madrileño le dijo: "Si, me has llamado feo, pero también me has llamado chaval, así que, al final, me ha gustado", admitió antes de seguir con el programa del día.