Wyoming, a Sandra Sabatés, en 'El intermedio': "Te veo muy descansada, ¿es que tienes mucho tiempo libre?"

Tras concluir su monólogo inicial en El intermedio de este miércoles, Wyoming se dirigió a la mesa del programa para saludar a su compañera, Sandra Sabatés.

"Te veo muy descansada, ¿es que tienes mucho tiempo libre?", le dijo el presentador a la catalana que, entre risas, le contestó negativamente. "Ya me explicarás de donde sacas tiempo para escribir", afirmó el madrileño.

Wyoming sacó de debajo de la mesa la nueva publicación de la periodista, No me cuentes cuentos, que ya está a la venta: "Tiene un título como si me lo hubieras dedicado a mí", señaló el presentador.

🔴 Nuestra querida @sandrasabates11 ha escrito un libro y desde hoy ya se puede comprar en las librerías: 'No me cuentes cuentos'. ¡Cómprenlo y disfrútenlo! ▶ #elintermedio en directo: https://t.co/SuLbFcCqbj pic.twitter.com/NPxuuONcB1 — El Intermedio (@El_Intermedio) April 6, 2022

Sorprendida, Sabatés le dijo que la sorpresa la tenía muy escondida, y le agradeció el detalle al madrileño. "¿Has venido a trabajar o a hacer promoción?", le dijo irónicamente Wyoming.

"He venido a trabajar, esto no me lo esperaba", admitió Sabatés entre risas. Tras escucharla, el presentador comentó: "Mucha suerte, enhorabuena y cómprenlo", le dijo a los espectadores del espacio de La Sexta.

"Fíjense qué programa, exportando cultura. En otros están haciendo el mono en bikini y aquí salen escritores por todos lados, guionistas que se van a hacer grandes producciones... empieza de una vez y deja de hacer propaganda", concluyó Wyoming.