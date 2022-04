El PSOE cambia de idea y votará en contra de la moción de Podemos, ERC y Bildu que critica el giro de Sánchez sobre el Sáhara

No habrá apoyo del PSOE en el Congreso a la proposición no de ley que se votará este jueves para ratificar el "apoyo a las resoluciones de la ONU y a la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental" y afear al presidente Pedro Sánchez haber "modificado unilateralmente su posición" sobre el conflicto. Pese a que los socialistas se abrieron el martes a votar a favor de este texto -que no tiene efectos legales pero sí impacto político-, este miércoles el PSOE decidió que finalmente lo rechazará. Vox también votará en contra, por lo que la posibilidad de aprobar la proposición no de ley queda en manos del PP.

Fuentes del PSOE confirman a 20minutos que este cambio de posición de los socialistas se produjo este mismo miércoles durante el debate de la iniciativa, que se votará el jueves. En concreto, el PSOE asegura que ha decidido votar en contra al escuchar el discurso que hizo en defensa de la moción el diputado de Unidas Podemos Gerardo Pisarello, que fue extremadamente crítico con el viraje de Sánchez con respecto al Sáhara y comparó la situación de la excolonia española con la de Ucrania.

En concreto, Pisarello planteó que los saharauis se enfrentan "a un dolor antiguo y tan duro como el de las familias ucranianas que están padeciendo esta guerra abominable", y acusó al Gobierno de "colocarse de manera ostensible del lado del más fuerte". Y las fuentes del PSOE consultadas consideran que no pueden avalar con su voto a favor unas declaraciones que podrían comprometer a España en materia de política internacional.

Los socialistas, argumentan, únicamente están de acuerdo con la parte dispositiva de la proposición no de ley, la que no critica al Ejecutivo y se limita a defender el cumplimiento de las resoluciones de la ONU. "Esa ha sido siempre nuestra posición, la de hoy, la de ayer y la de mañana", sostuvo en el debate de este miércoles el diputado del PSOE Sergio Guriérrez, que acusó a Unidas Podemos, ERC y EH Bildu de "atacar o insultar injustamente al Gobierno de España". "Eso no lo vamos a tolerar", zanjó.

No obstante, no es la primera vez que Unidas Podemos compara la situación del Sáhara con la de Ucrania tras el viraje de Sánchez en este asunto, y tampoco que asegura que "España ha actuado con debilidad" y "la monarquía marroquí no va a dejar de presionar a España cuando le convenga", como denunció este miércoles Pisarello. Sin ir más lejos, el pasado 20 de marzo la portavoz de Podemos, Isa Serra, aseguró no entender "cómo se puede pretender defender los derechos de los ucranianos mientras se entregan los derechos humanos de los saharahuis".

Al día siguiente, Serra calificó la decisión del presidente de "giro injustificable" e insistió en que no se puede tener "legitimidad" a la hora de "defender los derechos de los ucranianos" mientras "se entregan los derechos del pueblo saharaui".