El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, abrió este miércoles la puerta a adelantar unos meses las próximas elecciones autonómicas. En palabras de Moreno, hay dos "escenarios abiertos". El primero, que los comicios se celebren "en junio"; el segundo, que los andaluces acudan a las urnas "a principios de octubre", es decir, que se agote la legislatura vigente. Abril y mayo sería demasiado pronto a estas alturas y los meses de noviembre y diciembre los han descartado por motivos estrictamente políticos. Pero, qué hay de julio y agosto...

Cabe aclarar que la convocatoria electoral es una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno andaluz. El único condicionante que tiene el líder del Palacio de San Telmo es que debe fijar la fecha 54 días antes, momento en el que se disuelve el Parlamento.

Sin embargo, hay más razones por las que Moreno no ha contemplado celebrar las elecciones en verano, y es que no puede hacerlo. Según dispone la Ley Electoral de Andalucía en su artículo 14.2, "el Decreto de Convocatoria fijará la fecha de la votación, que no podrá estar comprendida entre los días 1 de julio a 31 de agosto, y la de la sesión constitutiva del Parlamento, que tendrá lugar dentro de los veinticinco días siguientes al de la celebración de las elecciones". En efecto, la norma vigente no permite que las elecciones de la comunidad se celebren en verano.

Ahora bien, la decisión sobre la fecha despierta divergencias incluso en el seno del PP andaluz. Así, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, considera que lo mejor es que las elecciones sean antes del parón del verano para evitar problemas en el calendario presupuestario. Otros miembros del Gobierno autonómico, entre ellos el responsable de Presidencia y nuevo número tres del PP nacional, Elías Bendodo, abogan por convocar las elecciones a principios de octubre.

Por su parte, Moreno, protagonista y único actor capacitado para pulsar el botón del adelanto electoral, ha admitido que su "deseo" sigue siendo el que las elecciones andaluzas se celebren "después del verano". Aunque, en todo caso, hará lo que sea mejor para la comunidad desde un punto de vista económico. "Es para mi un sueño, pero esos son mis intereses, no los de los andaluces, por lo que estoy dispuesto a adelantar la convocatoria si la situación económica y los responsables de la misma así me lo indican", ha apuntado.

¿Quién ganaría hoy las elecciones en Andalucía?

Si hoy se celebrarán las elecciones en Andalucía, Juan Moreno (PP) podría revalidar la Presidencia, siendo el PP la primera fuerza política con 9 puntos de ventaja sobre el PSOE, segunda, pero requiriendo de Vox, tercera, para asegurar una amplía mayoría en la Cámara andaluza. Así lo refleja el último Barómetro Andaluz que dio a conocer este miércoles el Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.

En cifras, la estimación demoscópica concede entre 43 y 44 escaños al PP, que experimenta así el mayor crecimiento de todo el arco parlamentario con respecto a las elecciones de 2018. El PSOE de Juan Espadas, por su parte, obtendría entre 30 y 31 escaños, dos menos de los que Susana Díaz consiguió en las últimas elecciones. Y Vox, lograría 22 procuradores, con lo que casi doblaría su representación actual en la Cámara. Por el resto, Podemos perdería 7 diputados, quedándose con un grupo parlamentario de 10 miembros y Ciudadanos sufriría un nuevo descalabro electoral, pasando de 21 a 2 diputados. Adelante Andalucía y Pacma podrían rascar algún diputado.

La encuesta fue elaborada sobre un universo de 3.600 entrevistas -repartido en las 8 provincias- entre el 21 y el 31 de marzo de 2022, periodo de tiempo que comprendió la segunda semana del paro en el sector del transporte y la celebración de manifestaciones en los sectores agrícola y ganadero. La invasión de Rusia en Ucrania estaba apunto de cumplir un mes, con el agravante que ello supuso a una economía ya mermada desde hacía meses. Y apenas unos días antes se confirmó la candidatura de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia nacional del PP tras la crisis en el seno de la dirección del partido.