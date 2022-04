Muere Carolo Ruiz, hijo de la actriz Terele Pávez, a los 49 años

Carolo Ruiz, el hijo de la recordada actriz Terele Pávez, ha fallecido a los 49 años, tal y como ha anunciado este miércoles la organización de los premios Pávez.

"Lamentamos comunicar el fallecimiento de Carolo Ruiz, hijo de nuestra querida madrina Terele Pávez. Desde los Premios Pávez queremos destacar la gran disposición y compromiso que siempre tuvo con nuestra organización y con nuestra ciudad Talavera de la Reina", han avanzado desde la organización.

En su comunicado, desde el festival han querido valorar "el calor, generosidad, amabilidad y cariño" que Ruiz transmitía. "¡Buen viaje, compañero!", han zanjado cariñosamente.

Cuando se cumplen casi cinco años del fallecimiento de la intérprete, la prematura marcha de su hijo ha conmocionado a diversas personalidades de nuestro país. Una muestra de ello es la reacción de Santiago Segura, que ha lamentado la noticia a través de Instagram.

"Adoraba a su madre, y ella a él. Esa devoción del uno por el otro era envidiable. Esa gente que no corta con el cordón umbilical porque no quiere, porque no le da la gana y porque cuando es tan bonita y amorosa… que relación puede superar la conexión madre e hijo?", ha lamentado el actor en un post.

"Carolo era fan del Barça. Carolo echaba una mano en todo lo que podía a todo el mundo, intentaba ayudar a los demás, bien fuese a un amigo o a una ONG. Pero el dolor que le causó separarse de su madre era algo que cargaba. Algo que solo él podía dimensionar. No nos hemos podido despedir Carolo, te has ido de manera totalmente brusca, y al menos para mí, totalmente inesperada", ha expresado el director cinematográfico.