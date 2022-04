Volver a empezar aprendiendo castellano, la puerta hacia la integración de los ucranianos: "Hay guerra, pero mi vida continúa"

Un cuchicheo rompe el silencio del aula. Es una joven ayudando a su compañera a descifrar uno de los ejercicios que el profesor está enunciando. Las otras ocho mujeres, de entre 16 y 50 años, observan atentamente cómo escribe y deletrea lentamente las primeras preguntas que aprenderán a formular en castellano. "¿De dónde eres?", "¿Cuántos años tienes?", "¿A qué te dedicas?", "¿Dónde vives?", son algunas de las oraciones escritas en la pizarra del aula. Aprenderán a formularlas, pero tardarán algo más en poder contestarlas, pues la guerra en su país, Ucrania, les ha arrebatado todas las respuestas.

Es una clase pequeña, situada en una academia de idiomas del centro de Madrid que se ha unido a la oleada de solidaridad hacia el pueblo ucraniano e imparte clases de castellano gratuitas a los refugiados que huyen de la invasión rusa. Desde este lunes, un grupo de diez mujeres de todas las edades acuden dos horas al día a la 'Academia Contacto' para aprender la lengua. El idioma, al fin y al cabo, es la primera puerta de entrada en el proceso de inserción social y laboral al que aspiran ahora que han dejado todo atrás.

En una de las esquinas de la 'U' que dibujan las mesas colocadas, están sentadas Beatryss Rats y su hermana. La primera tiene 22 años; la segunda, solo 16. "Los cumplió hace dos días", explica, en inglés, Beatryss a 20minutos. Ambas huyeron de su país nada más empezar el conflicto, a finales de febrero, dejando a sus padres atrás, en Kiev. A Beatryss le tocaba terminar la carrera universitaria este año. Como su hermana -todavía en el instituto-, tenían una vida, amigos y rutinas. Pero la guerra las forzó a crecer de golpe y emprender un viaje solas hasta España. "Mi novio es de Estados Unidos, pero estudia aquí, así que nos estamos quedando en la casa en la que vive de alquiler", relata.

Justo el día en el que este diario mantuvo una conversación con ella, había conseguido el padrón de las dos. Ya registradas, una de las urgencias ahora es que su hermana vuelva al instituto. "Es muy importante para que socialice. Normalmente se queda en la habitación encerrada y la mayoría del tiempo está muy triste. Echa de menos a nuestros padres y a sus amigos, que ahora están desplegados por toda Europa", cuenta la joven de 22 años.

"Ahora soy responsable de la vida de mi hermana"

Beatryss Rats (d) y su hermana (i), durante la clase de castellano en la 'Academia Contacto'. BIEITO ÁLVAREZ

Beatryss Rats dedicará los próximos días a preguntar los horarios en los colegios para ver si puede compaginarlos con las clases de castellano y que así su hermana no tenga que renunciar a seguir aprendiendo el idioma. "Ahora soy responsable de la vida de mi hermana", constata, reconociendo con cierta dureza que su vida "ha cambiado mucho". "Me he dado cuenta de que no puedo sobrevivir con mi salario, que no es suficiente para las dos. Yo puedo no desayunar a veces, pero ella tiene que desayunar, comer y cenar. Es una niña todavía. Por eso agradezco mucho que las clases de castellano sean gratis. Es una ayuda enorme".

Tras ayudar por las mañanas como voluntaria en centros de acogida de refugiados ucranianos, Beatryss marcha hacia la academia de idiomas con su hermana. A ella no le está costando mucho asimilar una nueva lengua, ya que domina otras dos, aparte de su ucraniano natal: inglés y alemán. "Siempre he querido aprender castellano. Para mi hermana está siendo más complicado, así que cuando llegamos a casa, escribo todo en una pizarra que he comprado para explicárselo de nuevo y que pueda ir aprendiendo más rápido".

Alumnas ucranianas aprenden castellano en un aula de la 'Academia Contacto'. BIEITO ÁLVAREZ

"Me resigno porque sé que estoy mejor que otros"

Esta es, según confiesa, la situación más difícil que le ha tocado vivir. Beatryss trata de mantenerse a flote entre un mar de incesantes noticias e imágenes de su ciudad siendo asediada por el Ejército ruso. "Ayer, por ejemplo, no pude dormir porque no podía parar de llorar tras ver las noticias. Pero lo afronto y me resigno, de alguna manera, porque sé que estoy en un lugar mucho mejor que gran parte de los ciudadanos de mi país".

Habla con entereza, pero todas las palabras en las que menciona a su país las emite envueltas en un halo de nostalgia. Nostalgia que surge desde la conciencia de que nada volverá a ser como era y ante la preocupación de una situación que ha puesto y sigue poniendo en peligro a sus seres queridos y, en definitiva, a su país.

"Hay mucho que asimilar, pero las personas se acaban acostumbrando a otra realidad"

Cuenta que de vez en cuando recibe noticias de amigos y familiares que le relatan cómo se esconden de los bombardeos y se desplazan a otras localidades en las que prevén que estarán más seguros. “Tenía un amigo, no cercano pero sí conocido, que murió recientemente. Es mucho que asimilar. Pero supongo que las personas, al final, se acaban acostumbrando a otra realidad y cuando alguien muere, estás triste y disgustado, pero desgraciadamente te acabas acostumbrando”, confiesa ya sin poder contener la emoción.

Preguntada por sus planes a largo plazo, ríe sarcástica: "Es una locura", dice, consciente de que tardará en despojarse de la incertidumbre. "Se supone que este semestre me iba a graduar en la universidad. Solo me quedaba entregar mi tesis, pero no he podido presentarla porque solo pensaba en la guerra".

Antes de que estallara el conflicto, Beatryss trabajaba como "project manager" en una empresa de comunicación política. Sigue en pie, pero la invasión obligó a hacer recortes. Ahora, por las tardes, termina los proyectos que dejó a mitad, mientras busca trabajo y una universidad en la que reactivar y terminar su formación. "Necesito educación. Sí, hay una guerra, pero mi vida continúa y es aún más complicada para mí", concluye.

"Pedimos que el Gobierno nos tenga en cuenta"

"Corrió la voz de que dábamos clases y en cuestión de días se multiplicaron las peticiones", explica a 20minutos el director y fundador de la escuela de idiomas 'Academia Contacto', Mario Calvo. Su centro forma parte de una red de cinco escuelas de idiomas, ubicadas todas en la capital, que se unieron a la iniciativa de la Federación Española de Escuelas de Español como Lengua Extranjera (FEDELE) para ofrecer clases gratuitas de español a todos los refugiados ucranianos durante el año 2022.

La escuela tiene pocas aulas, así que por ahora solo han podido acoger a un grupo de diez, agrupados todos en el mismo nivel inicial. "Se ayudan mucho entre ellas. Son sobre todo las más jóvenes las que suelen ayudar a las de mayor edad, pero todas tienen el mismo interés y participan mucho", cuenta el director de la academia.

Están contentos con aportar su granito de arena a una injusticia como es la que están viviendo los refugiados ucranianos, pero piden que el Gobierno "les tenga en cuenta" y ayude a las escuelas de idiomas, pues se está garantizando el aprendizaje de la lengua en los colegios, pero no tanto entre la población adulta.