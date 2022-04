La comisión de investigación sobre el caso de espionaje a Ayuso fracasa en su tercer día

La tercera sesión de la comisión de investigación que inició el Ayuntamiento de Madrid el pasado 28 de marzo para esclarecer si se trató de espiar a la presidenta de la Comunidad con recursos públicos ha culminado en apenas tres minutos, y con plantón total. "Se levanta la sesión", ha anunciado el presidente de la comisión, Santiago Saura (Cs) tras comprobar que ninguno de los comparecientes ha acudido, como era de esperar.

Este miércoles estaban llamados a declarar el ex vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos; el ex secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea; y el ex jefe de comunicación de la EMVS, David Fernández. Todos ellos 'ex' porque dejaron sus puestos en medio de la crisis popular. Sin embargo, solo el periodista Montesinos había respondido a la invitación advirtiendo de su ausencia. Las pocas esperanzas estaban puestas en Egea y Fernández que, tal y como auguraba la sala, no se han presentado.

Tampoco lo hicieron Ayuso, Casado, Boñalos, Gallardón y Catalá el pasado 28 de marzo. Tampoco el detective Julio Gutiérrez o la presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Beatriz Fanjul, el pasado 4 de abril. Ese día también estaban llamados a comparecer el que fue asesor del alcalde hasta el 17 de febrero de 2022, Ángel Carromero, y la delegada del Gobierno, Mercedes González, solo que estos dos han pedido cambiar la fecha por motivos de agenda.

Los grupos municipales han cargado contra el desplante. "Son ellos los que tienen que dar respuesta a todas las incógnitas que tenemos y cada vez hay más. Cada vez que faltan comparecientes, cuando fue él quien se comprometió a que vendrían", ha apuntado el concejal de Más Madrid, Miguel Montejo. Mientras que Recupera Madrid se pregunta "hasta cuándo la oposición va a aceptar esta situación, hasta cuándo va a estar mirando hacia otro lado o distraída en comisiones de investigación que no van a servir para esclarecer ningún escándalo".

Ciudadanos, en cambio, ha pedido a los socialistas que no se hagan "los pupas" con las ausencias en la comisión porque "Bolaños [ministro de la Presidencia] también tenía que haber aparecido". En todo caso, Mariano Fuentes ha valorado el plantón de "falta de respeto hacia todos los madrileños", lo que "profundiza en que hay que investigar en lo que ocurrió antes de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), ya quedó claro que no hubo investigación".