València acollirà el diumenge 24 la carrera 'Ponle Freno' per la seguretat vial

La prova, organitzada per Atresmedia amb la col·laboració de l'Ajuntament i patrocinada per Fundació AXA, destinarà la recaptació de les inscripcions per al projecte d'atenció integral i intervenció psicològica a víctimes i familiars de sinistres de trànsit impulsat per STOP Accidentes.

Aquesta carrera busca fomentar l'esport popular i difondre el missatge de salvar vides. Es tracta d'una festa familiar, que tindrà meta i eixida en l'avinguda Hermanos Maristas, al costat del pavelló municipal Font de Sant Luis, avança el consistori.

Se celebrarà en dos modalitats (5 i 10 quilòmetres) i comptarà amb carreres infantils gratuïtes. Com a regidora d'Esports, Pilar Bernabé ha convidat a tots els valencians que "tradicionalment es bolquen amb les carreres populars" al fet que participen en aquesta prova per a visibilitzar la xacra social dels "accidents de trànsit que generen tant dolor en tantes famílies".

En la presentació d'aquesta carrera, celebrada en el Dia Internacional de l'Esport, també han participat la responsable comunicació del circuit Ponle Freno, Natalia Rico; el director del centre d'estudis Ponle Freno-AXA, Iñaki Lerga; la presidenta a la Comunitat Valenciana de STOP Accidentes, Ana Novella, i el campió del món de marató Martín Fiz.

Tots han coincidit a destacar que el circuit de carreres és la major plataforma d'acció social per la seguretat vial i que enguany, amb rècord de ciutats participants, torna amb especial força als carrers després de la majoria de restriccions sanitàries.

Amb els diners que es recapte es consolidaran accions que duu a terme l'associació STOP Accidentes, que treballa amb els familiars de les víctimes per a alleujar el dol després de patir la "violència vial".