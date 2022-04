Puig destaca que Porcelanosa és "una gran empresa absolutament responsable"

20M EP

NOTICIA

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha destacat que Porcelanosa és "una gran empresa absolutament responsable", alhora que ha subratllat la seua importància per al "sector de la ceràmica, per a la Comunitat Valenciana i per a Espanya".