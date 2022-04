Nico Craiu, de 'La isla de las tentaciones', se sincera con Gal·la Mora tras su ruptura: "A día de hoy no he superado la relación" 

Nico Craiu lleva mucho tiempo guardando silencio acerca de su relación con Gal·la Mora y ya no se calla. Después de que su exnovia hiciera público su último encuentro en una discoteca de Madrid, el exconcursante de La isla de las tentaciones quiere zanjar el tema de lo que verdaderamente pasó y lo hace a través de un vídeo en su canal de Mtmad.

"Yo con ella solo hablaba para el tema de la perra, pero siempre acababa cayendo algún 'qué tal'. Un día me habló para ver con quién había quedado y si podía venirse a cenar. Le dije que sí aunque mis amigos no quieren estar con ella", comienza el futbolista.

En la cena, la expareja habló sobre si les molestaría estar de fiesta y ver que uno de ellos está con otra persona, a lo que ambos dijeron que sí. Tras la cena, salieron juntos a la discoteca y ahí fue cuando Nico decidió sincerarse con Gal·la.

"No quiero estar contigo, sé que tú tampoco, no podemos, pero te quiero como persona y me ha costado mucho desengancharme de ti", es la bomba que él le soltó mientras estaban de fiesta.

"Yo le dije que he conocido a mil tías, pero soy muy enamoradizo y no me gusta quedar con una chica para acostarme y ya. Lo que no me deja avanzar es ella. A día de hoy no he superado la relación que hemos vivido con tanta intensidad", comenta Nico, sincerándose de la manera más profunda posible con sus seguidores de Mtmad.

Parece que para la influencer no valieron de nada estas palabras, ya que poco después llevó a Manuel González, también exconcursante de La isla de las tentaciones y actual pareja de Gal·la, al reservado donde se encontraba Nico. "Se pusieron en la mesa a besarse; a mí me reventó por dentro y me puse a llorar, pero por no amargarle la fiesta a nadie, decidí irme a mi casa para no saber nada más del tema".

Después de este altercado, Nico le ha dejado claro a Gal·la que solamente quiere una relación con ella exclusivamente para y por el bien de la perra, ya que para él, su expareja es "se ha convertido en una persona muy prepotente que ni come ni deja comer".

Además, finaliza su vídeo semanal lanzándole un dardo envenenado a Manuel: "No somos amigos, pero tuvimos buena relación. No debes respeto, pero me parece de vergüenza que esté al lado y te líes con ella".