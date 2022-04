Refuerzos de Tussam y cambios en algunas paradas durante la Semana Santa

La empresa municipal de transporte de Sevilla, Tussam, va a reforzar sus servicios con motivo del dispositivo especial para la Semana Santa de 2022, con un incremento de la oferta que se sitúa, como media, en el 20% respecto a un día laborable normal. Los días festivos se producen incrementos de entre el 40%, en el caso del Viernes Santo, y del 80% el Domingo de Ramos, con relación a un festivo normal.

"Quiero destacar el refuerzo del dispositivo de Tussam para dar respuesta a las necesidades de movilidad y la importancia de utilizar el transporte público para moverse por Sevilla en los días de Semana Santa", ha destacado en una nota de prensa enviada por el Ayuntamiento el delegado de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana, Juan Carlos Cabrera (PSOE).

En cuanto al horario de comienzo del servicio, Lunes, Martes y Miércoles Santo arrancará a las 6.00 horas y el resto de los días, a las 7.00 horas (incluido Sábado Santo). En la madrugada del Jueves al Viernes Santo existirá servicio nocturno ininterrumpido excepto en las siguientes líneas: 1,2,6,13,14,40,43,B3 y B4.

En lo que se refiere a las últimas salidas, de Domingo de Ramos a Miércoles Santo y de Viernes a Sábado Santo en las líneas 1,2,6,38,B3 y B4 será entre las 23.15 y las 23.45 horas; en las líneas 40 y 43, entre las 13.45 y las 14.00 horas el Domingo de Ramos y Lunes Santo; y entre la 01.00 y 01.15 Martes y Miércoles Santo, mientras que el Sábado Santo será entre las 23.15 y las 23.45.

Las líneas 16 y 29 tendrá su última salida entre las 03.00 y las 03.30 Domingo de Ramos, Lunes Santo y Martes Santo, mientras que el Miércoles, el Viernes y el Sábado Santo será entre las 05.00 y las 05.30 horas. El resto de líneas, se recogerán entre la 01.00 y la 01.15 horas del Domingo de Ramos al Miércoles Santo y el Viernes Santo, y entre 00.45 y 01.00 el Sábado Santo.

Modificación de paradas

Con motivo del cierre al tráfico rodado del centro de la ciudad, cambian de emplazamiento algunas terminales. Las líneas con terminal en Plaza Ponce de León trasladarán dicha terminal a Puerta Osario, de Domingo de Ramos a Sábado Santo a partir de las 14.00 horas y hasta la terminación del servicio diario, debido a los frecuentes cortes en el acceso a Ponce de León que pueden provocar irregularidades y dejar vehículos sin posibilidad de realizar parada. El Viernes Santo este traslado a Puerta Osario se efectúa durante todo el día.

Las líneas 13 y 14 con terminal en Plaza del Duque se han trasladado ya a la Alameda debido al plan de tráfico, mientras que las líneas 27 y 32 se trasladan también a Ponce de León y seguirán el mismo criterio que las que tienen allí situada su terminal todo el año, con respecto a los traslados a Puerta Osario. La vuelta al Duque se producirá tras el desmontaje de los palcos en La Campana, el Domingo de Resurrección o el lunes posterior a Semana Santa.

Por su parte, la línea 41 quedará limitada en Puerta Jerez durante el Viernes Santo y en aquellos periodos en los que no pueda acceder por Reyes Católicos o circular por Paseo Colón. La línea nocturna A7 también modifica su recorrido a partir de este jueves como consecuencia del montaje de los palcos en la Campana, pasando a circular por Resolana y Ronda Histórica.

También habrá modificaciones puntuales debido al paso de las hermandades. Así, la línea 13 se verá limitada en Barqueta durante la tarde del Domingo de Ramos. El Viernes Santo establecerá su terminal en Barqueta hasta las 13.00 horas y a partir de esta hora se trasladará a la Alameda. También la línea 14 quedará limitada en Barqueta en la tarde del Domingo de Ramos. Durante el Viernes Santo, dejará de prestar servicio toda la mañana, comenzando su funcionamiento a las 14.00 horas desde Alameda.

Debido a que en Semana Santa se suspende la actividad académica en la Universidad Pablo de Olavide, la línea 38 no prestará servicio. La línea 38A funcionará con oferta de un único coche que comenzará en torno a las 6.00 horas los días laborables y a las 7.00 horas el sábado y festivos. Todas las expediciones entrarán al Pítamo y a la UPO. El Jueves Santo no se interrumpe el servicio. En cuanto a las líneas 40 y 43, durante el Domingo de Ramos solo prestarán servicio de 7.00 a 14.00 horas y el Lunes Santo de 6.00 a 14.00 horas. El Viernes Santo ambas líneas no prestarán servicio en todo el día.

Las líneas 21, 41 y EA, durante el Viernes Santo podrán quedar limitadas en Puerta Jerez en aquellos periodos en que se encuentre cortado al tráfico el Paseo Colón, aunque el Centro de Control impartirá las instrucciones necesarias para dicha limitación o aplicación de desvío alternativo. El resto de las actuaciones en materia de desvíos provisionales o cortes temporales motivados por el paso de cofradías en otros puntos de la ciudad se gestionará en tiempo real, en función de las circunstancias concretas de cada caso.

Tranvía y líneas nocturnas

Respecto al servicio nocturno, con oferta especial, retrasan su primera salida hasta la 1.00. Así, el Domingo de Ramos, Lunes Santo y Martes Santo contarán con oferta especial y últimas salidas desde Prado a las 3.00 horas. El Miércoles y el Viernes Santo, la última salida será desde Prado a las 5.00 horas, mientras que el Jueves Santo no presta servicio. El Sábado Santo prestará servicio con el mismo nivel de oferta de un sábado, retrasando su primera salida hasta la 1.00 horas. El Domingo de Resurrección el servicio nocturno tendrá oferta y horario habitual de un festivo de la temporada de invierno.

En lo que se refiere al Metrocentro, con motivo del montaje de los palcos, la terminal del tranvía se ha trasladado al Archivo de Indias, mientras que desde el Domingo de Ramos al Viernes Santo, su última salida de Archivo de Indias será de 1.00 a 1.15 horas, excepto la noche del Jueves al Viernes Santo, que realizará servicio ininterrumpido. El Sábado Santo, la última salida tendrá lugar de 00.45 a 1.00 horas. En cualquier caso, esta línea tendrá cortes esporádicos debido al paso de cofradías por parte de su recorrido. La parada de Plaza Nueva quedará restablecida a partir del miércoles 20 de abril, según avance el desmontaje de sillas.