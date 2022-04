La família d'un sindicalista cedeix a Sueca (València) les memòries inèdites de postguerra escrites per la seua viuda

Eixa ha sigut la voluntat expressada pels seus familiars, que han acudit a l'Ajuntament per a fer entrega d'aquests manuscrits a l'alcalde, Dimas Vázquez, en un acte emotiu celebrat en el despatx d'alcaldia, informa el consistori.

Camilo Albert, nascut a Sueca en 1896, va ser conegut per l'actitud inconformista que va mantindre davant les classes socials més poderoses, que prompte li van fer objecte de persecució, com relata el llibre 'Personatges històrics suecans. Diccionari Biogràfic' de Joan Antoni Carrasquer.

També va exercir les funcions de regidor en l'Ajuntament de Sueca l'any 1936. Les memòries van ser escrites per la seua dona anys després que fora afusellat a Gandia (València) el 7 d'agost de 1939.

"Hui hem celebrat aquest acte per a mostrar el nostre orgull de donar al poble de Sueca les memòries de Matilde Gras, escrites entre 1939 i 1968, que quedaran per sempre en el record i que serviran, al mateix temps, com a homenatge a aquestes persones que van donar la vida i van patir tant per la llibertat", ha manifestat la seua néta major, Graciela Candela Albert, qui ha aprofitat per a sol·licitar un carrer amb el nom del seu avi, així com amb els de Virtudes Cuevas o Amado Granell, perquè "es mereixen que no s'oblide qui van ser".

Com a alcalde, Dimas Vázquez ha afirmat que per a l'Ajuntament és un honor rebre aquestes memòries inèdites d'"un suecà que va viure una època molt convulsa, com a tantes altres persones, i l'única arma de les quals va ser la paraula: Nosaltres, com a Ajuntament, tenim la satisfacció de rebre hui aquest material que contribuirà a enriquir l'arxiu històric municipal i, a més, servirà perquè no oblidem la nostra història a fi que no es repetisquen episodis com aquest".

En els mateixos termes s'ha expressat el regidor de Cultura, Vladimir Micó, qui ha mostrat la seua satisfacció per aquesta donació "en una caixa molt especial" per haver sigut elaborada íntegrament per la pròpia Matilde Gras: "Per a una família ha de ser complicat renunciar a eixe material que suposa tant sentiment, però també comprenc que hagen volgut deixar-ho per sempre en l'Arxiu de Sueca, que veurà augmentat el seu valor patrimonial i històric".

Les memòries de Matilde Gras també formen part de l'exposició inaugurada recentment a Sueca amb el títol 'Silenci. Memòria històrica suecana', oberta fins al 24 d'abril en l'Espai Moret de la sala Els Porxets.