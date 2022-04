Baldoví i Gómez s'emboliquen en xarxes després de les declaracions de la vicealcaldessa sobre "un canvi de cicle"

Amb un irònic "qui és Sandra Gómez", Baldoví ha respost en Twitter les declaracions de la vicealcaldesa en una entrevista. Aquest missatge ha originat una picabaralla en el qual la socialista ha denunciat: "Baldoví, acabes d'entrar en el club dels senyors que tracten de menysprear i invisibilitzar a les dones. Molts han intentat silenciar-nos, aprofitar-se del nostre treball o negar els nostres lideratges, és intolerable que seguisca passant hui en dia".

Al representant de Compromís en el Congrés li han reaccionat alguns dels seus companys de coalició, com el diputat autonòmic Josep Nadal bromejant amb que Sandra Gómez és "la del 'caloret'", expressió popularitzada per Rita Barberá.

Per contra, diversos càrrecs socialistes han eixit en defensa de la vicealcaldesa. La regidora Pilar Bernabé ha replicat a Baldoví que ella és "la que afronta els 'embolaos'", en al·lusió a l'expressió que va utilitzar recentment l'alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), apuntant a la guerra i a la crisi com a motius per a no optar a la reelecció en 2023.

També del PSPV, l'edil d'Hisenda, Borja Sanjuán, s'ha preguntat si "eixe llenguatge s'hauria utilitzat contra un home" i ha criticat que Baldoví haja optat per açò en lloc de contraargumentar. Mentre, el responsable de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha escrit un lacònic "'savoir-faire'".

Unes altres de les quals han carregat contra el de Compromís són l'exdiputada nacional del PSOE Juana Serna, qui ha lamentat l'"insuportable" comentari i ha assegurat no donar crèdit, o la secretària general de la Federació d'Empleats de Servicis Públics d'UGT-PV, Mayte Montaner, advertint que "menysprear a les dones valentes i lluitadores és masclista".