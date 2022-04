Miquel Gil celebrarà amb concerts els vint anys del seu disc 'Orgànic'

Per a açò, l'artista estarà acompanyat per membres de la seua formació habitual i, també, per alguns dels instrumentistes que van participar en la gravació d'aquest àlbum.

L'espectacle '20 anys d'Orgànic' va tindre el seu germen el passat mes de novembre en l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles per iniciativa de Francesc Viladiu, gestor cultural i responsable de l'esmentat recinte, així com dels festivals (a)phònica i Càntut, entre uns altres.

Posteriorment, eixes cançons es van interpretar en l'Auditori Caló de s'Oli de Sant Josep (Eivissa) en un recital especial ja que la pandèmia havia obligat a suspendre una visita anterior. Així va ser com, a poc a poc, la gira d'aniversari va anar agafant cos. En aquests concerts, Miquel Gil i la seua banda prenen el repertori d'Orgànic com a eix vertebrador, però també inclouen les composicions més celebrades de la trajectòria en solitari de l'artista de Catarroja.

El públic valencià podrà gaudir per primera vegada de les melodies de '20 anys d'Orgànic' el dijous 7 de juliol en el marc del festival Polirítmia que té lloc anualment a la capital del Turia.

Aquest esdeveniment organitzat per l'Institut Valencià de Cultura centra la seua programació en les melodies i les danses del Mediterrani. Uns dies després, el diumenge 10 de juliol, Miquel Gil actuarà en el Festival Internacional de Música Popular Tradicional de Vilanova i la Geltrú, un dels més importants en el circuit de les músiques d'arrel.

Així mateix, hi haurà concerts en el Posidònia Fest de Mataró (3 de setembre) i en la Fira i Festes de Gandia (1 d'octubre). Pròximament es confirmaran més dates en altres localitats.