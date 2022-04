Qué errores puede contener el borrador de la Declaración de la Renta

Este miércoles 6 de abril de 2022 ha comenzado la campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al ejercicio económico de 2021 y, a partir de este día, los contribuyentes podrán comenzar a solicitar el borrador de la declaración para su presentación de forma telemática en la sede electrónica de la Agencia Tributaria.

En este sentido, ¿puede contener errores? ¿Cómo se subsanarían en este caso? En primer lugar, lo más recomendable es revisar detalladamente toda la información que aparece en el borrador de la Renta para verificar que está todo correcto.

¿Qué datos conviene revisar?

La Agencia Tributaria indica que, técnicamente, el borrador no contiene errores. "Lo que ocurre es que, como se elabora con información obtenida de terceros, puede que haya datos que no estén incluidos por no haber sido puestos en conocimiento de la Agencia Tributaria", indican los expertos del comparador financiero Helpmycash.

Asimismo, hay otro tipo de datos, como los que afectan al estado civil, al nacimiento o a la adopción de hijos, que solo pueden añadir las personas que cumplimenten la declaración. "Incluso hay datos, como el abono de cuotas sindicales, que por imperativo legal no pueden ponerse a disposición de la Agencia Tributaria".

En este sentido, esta es la información en la que la Agencia Tributaria pone más énfasis:

Información de inmuebles y referencias catastrales.

Cuotas sindicales.

Datos personales y familiares como el derecho a la deducción por maternidad, etc.

Aportaciones a planes de pensiones.

Deducción por inversión en vivienda habitual.

Deducción por alquiler de la vivienda habitual.

Deducciones autonómicas.

Algunos errores son relativamente comunes, pero pueden incurrir en multas o sanciones por parte de Hacienda. Por ejemplo, es importante ratificar el domicilio fiscal, sobre todo porque si lo hemos cambiado, porque la sanción es de 100 euros.

En caso de confirmar el borrador con otros datos erróneos o incompletos, la multa podría llegar a los 150 euros. Por otro lado, las deducciones nos sirven para que el resultado de la Renta sea más favorable y ahorrar en impuestos. No obstante, si cometemos un error podemos ser sancionados y si es considerado como grave puede ser de hasta el 15% de la cantidad recibida.