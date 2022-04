Occidente no quiere dar ni un milímetro de espacio a Rusia. La guerra en Ucrania se mantiene en un punto alto y en Washington aprietan para que el Kremlin termine de verse acorralado. Tanto es así que el Gobierno de Biden ha aprobado un nuevo paquete de sanciones contra Moscú en el que incluye a las hijas del presidente ruso. Un alto funcionario de la Casa Blanca habló del "bloqueo total" a Sberbank y Alfa Bank, las mayores instituciones financieras del país, que no podrán hacer transacciones con Estados Unidos en ninguna divisa. Además, se sancionó a las dos hijas de Putin, Katerina Tijonova y Maria Vorontsova así como a la esposa y la hija del ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov.

Según adelanta The Wall Street Journal este paso es uno más en la idea de EE UU de ahogar cada vez más al círculo íntimo de Putin, una labor que Occidente se toma muy en serio. Sin ir más lejos, tanto el propio presidente como el ministro de Exteriores llevan ya semanas incluidos en la lista de sancionados por parte de la Unión Europea. Estados Unidos insiste en que todos los nombres sancionados "se han enriquecido a expensas de los ciudadanos rusos y algunos de ellos son responsables de proporcionar el apoyo necesario para la guerra de Putin en Ucrania".

La UE, a vueltas con el veto energético

Por otro lado, la energía es la kryptonita de la Unión Europea frente a Vladimir Putin y en Moscú lo saben. Después de muchas semanas de unidad sobre cómo responder a la invasión rusa de Ucrania, la cuerda se ha tensado lo suficiente entre los Estados miembros y el debate sobre más sanciones al Kremlin ha entrado en terreno pantanoso. Habrá un quinto paquete de medidas, pero de momento pisando suelo firme, porque dar un paso más supondría entrar a vetar la importación de petróleo y sobre todo de gas rusos. Y por ahí hay países que no pasan.

Alemania es quien lidera ese bloque, dejando de nuevo en evidencia su dependencia del gas ruso. En torno al 50% del gas que se consume en el país proviene del régimen de Putin, y lo hace sobre todo a través del gasoducto Nord Stream 1, toda vez que su gemelo, el Nord Stream 2, se encuentra bloqueado precisamente por culpa de la guerra en Ucrania. Así, el Gobierno de Olaf Scholz no se atreve a cortar el grifo, y ya está recibiendo la presión desde Bruselas. "La energía de Rusia nos está saliendo muy cara. Cuanto antes prescindamos de ella, mejor, pero sabiendo que significa hacerlo, y que no se puede hacer de la noche a la mañana, pero tampoco despacio", expresó el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, este miércoles ante el Parlamento Europeo.

El Gobierno alemán, en cambio, pide tiempo. "Nuestro propósito es dotarnos lo antes posible de terminales de gas licuado", sostuvo precisamente el canciller Scholz, que no quiere un corte total de forma inmediata porque supondría una decisión muy impopular para un Ejecutivo casi recién aterrizado. Además, no existe debate dentro de la coalición semáforo. La ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, dijo hace días que el objetivo de Alemania "es cortar completamente el suministro de gas ruso", pero no concretó plazos.

El ministro de Economía, Robert Habeck dio datos: el país, desveló, ya ha logrado bajar las importaciones de gas ruso de un 55% a un 40% en las últimas semanas, y como Scholz explicó que la alternativa es el gas natural licuado, sobre el que ya están firmando acuerdos. En cambio, esa paciencia que está teniendo Alemania para terminar de cortar el cordón umbilical con Rusia convive con el relato de Bruselas, que avisa de que esa ruptura con Putin tendrá que llegar tarde o temprano.

Como Borrell, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, alertó de que las sanciones al carbón son solamente el primer capítulo. "Esta guerra nos abre ojos ante necesidad de fomentar nuestra soberanía", esgrimió, dejando claro que el quinto paquete de sanciones "no será el último" y dando por hecho, de forma implícita, que el conflicto en Ucrania irá para largo. En esa misma línea habló la presidenta de la Comisión Europea. "Prohibimos el carbón, pero tenemos que mirar también al petróleo y a la fuente de ingresos que tiene Rusia con el sector de los hidrocarburos", comentó en la Eurocámara Ursula von der Leyen. Asimismo, apeló a la unidad: "Es un paso que tenemos que dar juntos".

Esta posición en la UE choca con las peticiones de Ucrania. "Aprecio la fortaleza del quinto paquete de sanciones de la Unión Europea: la prohibición de las importaciones del carbón ruso y del acceso de los barcos a puertos europeos", aseguró el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba. Sin embargo, matizó que para acabar con la invasión es necesario "un embargo sobre el gas y el petróleo". Ese planteamiento, con todo, cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo, aunque su poder de decisión sea mínimo.

Y Rusia, por su parte, lanza una amenaza. "Los opositores de Rusia, o mejor dicho sus enemigos, deben entender que afrontarán una gran cantidad de litigios en los tribunales", alertó el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvedev. De esta forma, Moscú adoptará una respuesta de este tipo en cuanto la UE apruebe el nuevo paquete de sanciones. El juego es de presión, y así lo entienden en Bruselas. "Debemos hacer todo lo posible para detener las atrocidades. Estamos reforzando las sanciones para mantener una presión máxima sobre el Kremlin", sentenció Von der Leyen.

La unidad se rompe

Pero ese consenso no existe, y no solo por Alemania. Austria, también dependiente todavía de la energía rusa, tampoco quiere un corte inmediato y total de las importaciones, alegando que antes necesita reestructurar su sistema y enfocarse en otras fuentes. En el caso de Hungría, en cambio, las razones no son solo económicas o comerciales, sino también ideológicas: Viktor Orbán, recién reelegido primer ministro, es el 'caballo de Troya' de Putin en la UE y se comporta como tal. Budapest ya ha dejado muy claro que vetará cualquier medida dirigida a reducir a cero las importaciones de gas de Moscú. En este sentido, Orbán también compra la exigencia del Kremlin de que ese gas se pague en rublos: "No habrá ningún problema", expresó el primer ministro magiar.

La aprobación de las sanciones exigen unanimidad pero al fin y al cabo la cuestión es política. El peso de Alemania entre los 27 es muy superior al que pueda tener Hungría, aunque ahora forme el frente que de alguna forma es 'pro gas ruso'. En el otro lado está Polonia como principal detractor de Rusia. Varsovia, que a nivel particular cortará las importaciones de energía totalmente antes de que acabe este año, quiere que la UE siga su ejemplo y, como también dijo Borrell, "deje de financiar la guerra de Putin".

En el sur el problema tiene una dimensión menor. España e Italia miran al norte de África para erigirse como 'hubs' energéticos, todavía sin muchos avances. De todos modos, son dos países que andan con pies de plomo ante el aumento de los precios de la energía. Mientras, Francia trabaja en incrementar todavía su potencial en energía nuclear y Macron mantiene esta como una de sus prioridades de cara a las elecciones presidenciales. Los Estados miembros tienen que decidir, Bruselas quiere que lo hagan lo más rápido posible, pero de momento están divididos. Y no se prevé una solución a corto plazo.