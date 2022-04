La Policia Judicial detecta quatre tipus d'irregularitats en la justificació de despeses de les ajudes a Francis Puig

Així consta en l'escrit de la Fiscalia Anticorrupció al Jutjat d'Instrucció número 4 de València, que investiga aquest cas, amb data de 31 de març. El titular d'aquest òrgan judicial ja ha acordat la citació de l'administrador de Comunicacions dels Ports SL i Mas Mut Producciones SL, Francis Puig, germà del president de la Generalitat, Ximo Puig, com a sol·licitant de les ajudes, així com de l'administrador de Canal Maestrat SL, Juan Enrique Adell Bovell per al pròxim mes de maig.

El fiscal havia sol·licitat la declaració de Francis Puig per les factures el pagament de les quals no ha pogut ser acreditat o aquelles la relació de les quals amb l'activitat de les mercantils que administren no ha pogut ser determinada i la de Bovell, administrador solidari de la mercantil Canal Maestrat, per aquests motius i per les imputacions de falsejament de nòmines per a l'obtenció de subvencions.

Igualment havia demanat en el seu escrit, al que ha tingut accés Europa Press, que la Intervenció de la Generalitat valenciana i catalana realitzen un informe-auditoria sobre les subvencions rebudes de la Generalitat valenciana i catalana per cadascuna de les societats entre 2015 i 2018 (Comunicacions del Ports, Mas Mut Producciones i Canal Maestrat), per a determinar les quantitats que han pogut ser obtingudes indegudament, petició a la qual també ha accedit el magistrat.

Segons les conclusions de la Guàrdia Civil recollides en l'escrit del fiscal, s'ha comprovat l'existència de factures creuades que han pogut ser utilitzades per a obtindre subvencions en major quantia que la que corresponguera en totes les empreses analitzades, uns fets que podrien ser constitutius d'un delicte continuat de falsedat en document mercantil i altres factures de les quals es qüestiona si poden ser considerades com a gasto subvencionable o està suficientment justificat segons les bases reguladores de les ajudes.

En aquest últim cas, d'acord amb la fiscal, en el cas que no ho siguen, la conducta podria entrar en la de falsejament que exigeix el delicte de frau de subvencions o ser constitutiva d'infracció administrativa amb obligació de reintegrament, i factures duplicades i de subministrament d'energia o uns altres que no es correspon amb el domicili social, que integrarien en el primer concepte llevat que també siguen fictícies.

Igualment, la Policia Judicial constata la imputació de despeses realitzada al 100% en les sol·licituds dirigides a la Generalitat Valenciana i a les de Catalunya, açò és, "sol·licitar íntegrament la subvenció en les dos administracions, justificant les mateixes despeses". Segons el fiscal, aquesta acció ha de tindre's en compte sobretot en el cas de l'última administració atés que la justificació de gastos és la de l'any anterior i demana comparar quanties entre les subvencions de tots dos governs per a esbrinar l'excés en la despesa acreditada.

D'acord amb el fiscal, l'omissió en la sol·licitud que s'han rebut altres subvencions amb la mateixa finalitat, especialment en el cas de les de Catalunya, ja que l'acreditació de gastos és de l'any anterior, hauria de ser reconduïda a la conducta de falsejament que exigeix el delicte de frau de subvencions.