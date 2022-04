Ribó: "Continuem tenint el PSOE com a un company de govern amb el qual volem tindre la millor relació"

Així s'ha referit Ribó aquest dimecres a preguntes dels mitjans de comunicació, després de la presentació, juntament amb el regidor de Comerç, Carlos Galiana, de la nova estructura lenticular instal·lada a la Plaça de l'Ajuntament per a donar a conéixer les ajudes i iniciatives per al comerç impulsades pel consistori.

Les declaracions a les quals fa referència l'alcalde corresponen a l'entrevista de Sandra Gómez en À Punt aquest mateix dimecres, en la qual ha fet una valoració "molt positiva" d'aquesta etapa, en què Joan Ribó ha dirigit la ciutat com a alcalde, però ha considerat que "és veritat" que "aquest cicle polític està esgotat".

"La València de 2023 és molt diferent a la de 2015, tenim nous reptes, noves oportunitats i pensem que és hora d'obrir un nou cicle polític en la ciutat de València", ha apuntat Gómez.

Per la seua banda, Ribó ha reiterat que "el primer objectiu de Compromís és que hi haja un govern de progrés". "Pensem el mateix que en 2015, el mateix que pensàvem en 2019 i és que el primer objectiu de Compromís és que hi haja un govern de progrés", ha continuat.

Amb aquest objectiu, l'alcalde de l'Ajuntament de València ha explicat que el seu partit tindrà "el màxim de bones relacions amb tots els participants en aquest govern". "És l'element fonamental i el nostre primer objectiu", ha afegit.

"Evidentment, tant Compromís com qualsevol partit vol tindre els millors resultats", ha afirmat, malgrat que ha tornat a repetir que "el primer objectiu és un govern de progrés". "Nosaltres volem treballar en aquesta direcció i, per tant, continuarem tenint el PSOE com un company de govern amb el qual volem tindre les millors relacions possibles".

Finalment, preguntat per si ja sap si presentarà la seua candidatura per a la pròxima alcaldia, Ribó ha respost que "fins a l'estiu" no es podrà conéixer aquesta informació.