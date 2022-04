Gómez assegura que el projecte del València CF no compleix amb els termes acordats: "És 'low cost'"

Així ho ha indicat en una entrevista en À Punt, recollida per Europa Press, en la qual ha assenyalat que l'Ajuntament ha de resoldre la qüestió de si la ciutat de València "ha de pagar en drets urbanístics un estadi que, ara com ara, no compleix amb els termes" acordats entre propietat i el consistori.

"Com vicealcaldesa he de defendre els interessos de la meua ciutat" i també del club, un equip de primera amb l'objectiu que "estiga a l'altura de la seua història", ha defès, i ha afirmat que, com a ajuntament, seran "molt exigents amb les característiques i model de l'estadi que va presentar" el club.

Al seu juí, i preguntada per si el seu departament emetrà un informe negatiu, ha assenyalat que el València CF "s'ha d'esforçar una mica més" ja que s'està parlant del preu que ha de pagar la ciutat pels drets urbanístics i amb el pacte d'unes característiques molt concretes.

Entre elles, ha apuntat que era necessari un estadi amb un nombre major d'aficionats, i que amb el projecte actual, més xicotet, "resulta molt difícil d'acceptar" i ha recordat que es van pactar uns servicis "molt concrets", com que hi haguera seu social, museu, tendes i restauració, que no es contemplen i dels quals es diu que més endavant es podran desenvolupar o no quan això "està expressament concretat en l'ATE" i "s'ha de valorar si ha de pagar o no si no s'inclouen en l'estadi".

D'altra banda, ha manifestat que hi ha qüestions "molt rellevants que es queden a mig fer", com el tema del pàrquing que queda igualment fora del projecte. Per tant, ha dit que el seu departament està estudiant tota la documentació per a fer una valoració "molt detallada", encara que la resposta correspon a la Generalitat.