Artadi denunciará ante la Oficina Antifraude la compra de bajos comerciales vacíos por parte del Ayuntamiento de Barcelona

La presidenta de Junts per Catalunya en Barcelona, Elsa Artadi, ha anunciado este miércoles que llevará en los próximos días al gobierno de Colau-Collboni ante la Oficina Antifraude porque tienen indicios de que "hay irregularidades" en la compra de los locales comerciales de la calle Dr. Nubiola y Espinós que ponen en cuestión todo el plan ‘Amunt Persianes’ del Ayuntamiento de Barcelona.

Ante la polémica generada, el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, ha manifestado la intención de dar marcha atrás en la compra de bajos comerciales con actividad. Collboni ha asegurado que "si no están vacíos, no los compraremos", y que en este sentido, hace tres semanas que el Ayuntamiento de Barcelona pidió un informe jurídico para encontrar una fórmula para anular la adjudicación de adquisición. Actualmente aún no está formalizada.

La presidenta del Grupo de Junts per Catalunya, Elsa Artadi afirma que son 14 locales del distrito de Les Corts que no están vacíos y tienen contratos de alquiler en vigor. Estos 14 bajos comerciales son de un único propietario, un fondo que los adquirió poco antes de la pandemia. ERC también se pronunció en el sentido del "mal uso del dinero público" por parte del consistorio.

Jaume Collboni ha explicado que "si los locales están ocupados hoy, no tiene sentido que los compremos”. Ante la posibilidad de que el propietario actual denuncie al ayuntamiento por deshacer la operación, Collboni ha asegurado que "iremos a los tribunales". De forma tajante a indicado que “si alguien piensa que puede engañar al Ayuntamiento ocultando información relevante, se equivoca ”.

Sin embargo, Elsa Artadi, va más lejos y cree que que las irregularidades descubiertas con la compra de estos 14 locales del distrito de Les Corts, cuestionan todo el plan 'Amunt Persianes', nombre del programa destinado a revitalizar bajos comerciales sin actividad desde el estallido de la pandemia. Elsa Artadi ha afirmado que “tenemos indicios, cada vez más concretos y alarmantes, de que hay irregularidades”

Artadi explica que hace dos meses los consejeros municipales de Junts en el distrito detectaron que, de los 16 locales adquiridos en la calle Dr. Nubiola y Espinós, detrás del Mercado, 14 tenían actividad en marcha, y que la mitad no estaban a pie de calle. Este aspecto es uno de los requisitos más importantes del programa. Además, también indica que Les Corts es el distrito donde se han realizado más adquisiciones a pesar de tener la zona de prioridad más pequeña en el programa.

Por su parte, el líder de ERC en el ayuntamiento, Ernest Maragall, ha explicado que el propietario ha enviado un burofax a los inquilinos para que dejen los locales en dos meses, fecha en la que se haría efectiva la compra por parte del ayuntamiento.

El programa "Amunt persianes" tiene previsto destinar 16 millones de euros a la compra de locales sin actividad para volver a ponerlos en marcha, con lo que espera adquirir hasta 60. Una vez rehabilitados, los pondrá en alquiler a partir de 2022 como bajos de protección oficial. Los contratos podrán ser de entre cinco y siete años, o de meses para que los espacios se puedan usar como tiendas tester y probar así si actividades nuevas funcionan o no.

En Barcelona, más de 5.000 locales comerciales están cerrados, según un informe municipal realizado a partir del análisis de portales inmobiliarios. En 2019, según el último censo del Consistorio, había 2.143 locales vacíos en Barcelona.