Esta es la hamaca plegable en 12 colores que triunfó el año pasado: consigue la tuya antes de que se quede sin 'stock'

No hay duda de que las ganas de buen tiempo, planes al aire libre y primavera se han adueñado de nosotros. Se nota en que en nuestro armario empiezan a asomar prendas más ligeras y coloridas y en que las rutinas de belleza han comenzado a adaptarse a las exigencias de la nueva temporada. Pero, sobre todo, se refleja en que hemos empezado a poner a punto terrazas, balcones y jardines para que vuelvan a cobrar vida tras la temporada invernal: hemos instalado césped artificial para hacer más acogedor este espacio exterior y ya estamos pensando en cuándo será la primera cena que organizaremos al aire libre.

El aumento de las horas de luz y de las temperaturas también nos incita a tumbarnos al sol para empezar con la operación moreno de este verano (eso sí, ¡con cuidado y protección solar siempre!). Claro que, para ello, necesitamos estar cómodos en nuestra terraza y una hamaca siempre es una buena opción, aunque muchos descartan la idea por la falta de espacio o por la inversión. Pero, en 20deCompras tenemos la solución: hemos vuelto a rastrear el catálogo de Amazon para dar con una tumbona plegable que causó furor el año pasado … ¡y vuelve a estar disponible!

Aunque este modelo a día de hoy no ostenta la etiqueta de más vendido en el marketplace (que recae en esta propuesta de estilo playero de Amazon Basics), está más barata y disponible en más colores. ¿Quieres saber por qué deberías conseguirla antes de que se agote el stock?

Esta hamaca tiene tres niveles de inclinación. Amazon

Además de poder escoger entre 14 colores para la lona (aunque de ello puede variar ligeramente el precio), este modelo destaca por ofrecer una altura ajustable de tres niveles, para poder reclinarnos según nos apetezca en cada momento y con la máxima seguridad. Así, es perfecta si queremos tumbarnos al sol o si preferimos aprovechar la luz natural para leer (¡o escuchar!) nuestra novela favorita. Soporta hasta 110 kilos de peso y su gran ventaja es que es plegable, para que podamos almacenarla y colocarla en cualquier espacio. Con ello, evitamos tenerlo colocado siempre.

Para los que buscan modelos con la altura ajustable. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.