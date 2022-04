Cvirus.- Les Corts debaten la retirada de mascaretes en interiors mentre Sanitat la proposa per al 19 d'abril

Darias ha realitzat aquest anunci durant la celebració del Consell Interterritorial que se celebra a Toledo. Es tracta d'una petició que ja han realitzat diverses comunitats en considerar que ja no és una mesura efectiva per a controlar la transmissió del coronavirus.

Mentrestant, en el parlament valencià, els grups del govern del Botànic (PSPV-Compromís-UP) han presentat una esmena conjunta a la iniciativa de Cs per a especificar que siga una proposta i no una exigència al Govern, així com que compte amb el vistiplau dels experts.

La proposició no de llei (PNL), que es vota en la sessió del ple d'aquest dijous, ja establia que la retirada es poguera modular en el transport públic urbà i interurbà, en centres sanitaris i en residències de majors

El grup 'taronja' ha acceptat l'esmena 'botànica' i ha rebutjat una altra de Vox perquè l'obligació només es puga regular en centres sanitaris i no en residències.

Com a portaveu de Sanitat de Cs, Fernando Llopis ha defès la necessitat d'acabar amb les mascaretes interiors perquè comporta problemes associats com la dermatitis i "no té sentit posar-te-la per a entrar al bany i tornar a la taula i llevar-te-la". "És què el virus només ataca en determinats moments?", s'ha preguntat.

També de l'oposició, el diputat del PP José Juan Zaplana ha remarcat que pot no eixir acord del Consell Interterritorial i ha urgit a deixar treballar els tècnics encara que "estiguem farts de la mascareta".

Entre el Botànic, Carmen Martínez (PSPV) ha pregat prudència si acaba l'obligatorietat perquè "no siguen un article d'anada i tornada", mentre Carles Esteve (Compromís) ha recordat que les mascaretes s'han convertit en un símbol de seguretat" i s'ha preguntat "per què presenta açò ara" Cs.

I la síndica d'UP, Pilar Lima, ha assegurat que li "encantaria" que es deixaren d'exigir per la barrera que suposa per a les persones sordomudes, però ha demanat pensar en els majors, vulnerables i immunodepenents que estan "espantats". És més, ha assenyalat la pujada de la incidència després de les Falles i ha advertit que venen les vacances de Pasqua.