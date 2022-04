Renfe recupera el tercer tren diari entre València i Saragossa el 10 d'abril

La recuperació d'aquestes circulacions s'iniciarà en la línia a partir del dia 10 en els servicis que circulen sentit sud a nord (València-Terol-Saragossa) a causa de la gestió logística de personal i material. El dia 11 aquests trens que es recuperen prestaran servici de forma habitual en tots dos sentits, ha indicat l'operadora en un comunicat.

La incorporació de nous maquinistes està permetent restablir progressivament el servici que es prestava a Aragó previ a la pandèmia. Aquesta entrada de personal en la companyia s'ha vist afectada pel retard que la Covid-19 va provocar en la convocatòria d'Ocupació de 2020 i 2021, amb un impacte directe en la formació i homologació del nou personal de conducció.

En total, hi haurà 1.000 seients entre les dos ciutats diàriament. Els bitllets per a tots aquests nous servicis ja estan disponibles per a la seua venda i consulta a través dels canals oficials de Renfe.