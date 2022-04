Dakota llama "drogadicto" a Kiko Matamoros y duda de sus capacidades en 'Supervivientes': "No tiene ninguna de sus necesidades"

Dakota Tárraga no ha tenido piedad al hablar de Kiko Matamoros como nuevo concursante de Supervivientes. El colaborador, uno de los pocas celebrities confirmadas hasta el momento, se ha mostrado muy emocionado tras hacerse pública la noticia y recibir el apoyo de todos sus compañeros de Sálvame y del público.

Una noticia a la que ha reaccionado Dakota Tárraga, exconcursante del mismo reality hace ya unos años. Fue a raíz de que la joven se embarcara en la aventura cuando la enemistad entre ambos creció, ya que el propio Matamoros fue uno de los más críticos con su concurso.

La joven ha sido extremadamente dura con el colaborador, y eso que aún no ha empezado la aventura. "Me parece muy bien, pero a ver lo que dura", comenzaba diciendo, dudando de las capacidades de Kiko. "A ver lo que dura, porque una persona que es drogadicta reconocida... No sé. Va a un concurso que no tiene ninguna de sus necesidades", sentencia Tárraga, que deja una duda en el aire: "Me extraña un montón".

"También tengo que decir, puesto que él ha criticado a todo el mundo que ha ido, y no solo eso, a los de su programa, a los que más, pues ahora veremos lo que pasa con él", dice también, para terminar con un feroz ataque: "Raro me parece que le hayan puesto una bola de billar y no otra cosa que a él le gusta mucho".

Hace unos días, Jorge Javier Vázquez, quien conoce muy bien a Kiko, le preguntó cuál iba a ser el retoque estético que se va a hacer antes de ir a Honduras a participar en Supervivientes.

"Me voy a hacer uno que me estoy haciendo ya, y es ponerme aquí un flotador de dos o tres kilos (se señala la tripa) para tener un poquito de reservas", confesó.

Tanto Jorge Javier como María Patiño le aseguraron que eso no era lo más adecuado para su salud. "Al final ensanchas el estómago...", señaló el presentador.

"Las vísceras sufren muchísimo menos estrés si tienen de donde tirar", declaró el futuro concursante, rebatiéndoles a sus compañeros el consejo y reafirmándose en el tratamiento que había decidido hacerse.