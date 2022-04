Si bien el nombre de Emmanuel Macron retumba con fuerza en Francia desde 2014, cuando fue nombrado ministro de Economía de François Hollande, para posteriormente pasar a ser el nuevo presidente de la República en 2017, ahora vuelve a hacerlo por dos motivos: su candidatura a las elecciones del próximo domingo 10 de abril (y, previsiblemente, también el 24 de abril en la segunda vuelta) y su implicación en contra de la invasión rusa en Ucrania.

Sin embargo, desde que diera el salto a la popularidad, Macron no solo ha dado que hablar por su perfil político, sino también por su vida personal, un aspecto que a tantos inquietó hace un lustro (y más), cuando se impuso a Marine Le Pen en su llegada al Eliseo. A sus 39 años, el candidato favorito del pueblo francés -pasó a ser el jefe de Estado francés más joven desde Napoleón Bonaparte y el miembro más joven del G-20- hizo que muchos se preguntaran quién era realmente cuando llegaba a casa.

Nacido en Amiens, en 1977, Macron es primogénito del médico Jean-Michel Macron y la doctora y consejera de la seguridad social Françoise Macron-Noguès, también padres de Laurent (1979) y Estelle (1982). De pequeño ya demostraba un gran interés por los estudios, obteniendo buenas notas tanto en el colegio de los jesuitas La Providence de Amiens como en el Conservatorio, donde cursó piano. Acabó bachillerato en el liceo Henri IV y allí cursó sus tres primeros años universitarios en clases preparatorias para las grandes escuelas de Letras y Ciencias Sociales.

El jefe de Estado Emmanuel Macron y su mujer, Brigitte Trogneux. GTRES

En 2001, se tituló en Filosofía en la Universidad de París-Nanterre, hizo la tesis sobre Hegel y se graduó en Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos de París. Por aquel entonces pasó a ser militante del Partido Socialista. Tenía 25 años y quiso continuar sus estudios de la Escuela Nacional de Administración como inspector de finanzas. Daba sus primeros pasos en la política... y empezaba a arriesgarse en el amor.

Un tiempo atrás, antes de cumplir la mayoría de edad, conoció a la que hoy es su mujer: Brigitte Trogneux. Ambos son los protagonistas de una relación que resonó especialmente en los primeros años de presidencia del también copríncipe de Andorra. Se le había relacionado con otras personas, entre ellas, un alto cargo de Radio Francia, Mathie Gallet. "Si han dicho que mantengo una doble vida con Mr Gallet esto es porque mi holograma ha escapado", expresó con sorna el candidato de centro. Ya tenía suficiente con su controvertida historia.

Curiosamente, el político conoció a su esposa cuando, con solo 15 años, leía poemas en voz alta en las clases del liceo jesuita. Brigitte era su profesora de teatro, y tenía 39 años. "Hagan lo que hagan, me casaré contigo", fue la declaración que le dedicó un jovencísimo Macron. A pesar de los esfuerzos por ocultar su relación, pronto se supo todo: tanto los padres de ambos como el colegio recibieron cartas anónimas. Incluso hubo quien escupió a la puerta de la casa de los padres de Macron cuando se conoció la noticia, según cuenta la periodista Maelle Brun en su libro Brigitte Macron, l'Affranchie.

Emmanuel Macron y su mujer, Brigitte Macron. GTRES

Brigitte siempre ha subrayado que se enamoraron después de que el estudiante cumpliera los 15, la edad de consentimiento sexual en Francia. Aun así, una ley que prohíbe las relaciones entre profesores y alumnos menores de 18 años pudo haber enviado a la maestra a la cárcel por un máximo de tres años. No pasó nada. "Al final el amor lo arrasó todo y terminé divorciándome. No pude evitarlo. Mis padres, ya mayores, no se lo tomaron muy bien, pero para mí no era un problema la diferencia de edad. Lo más importante eran mis hijos, que lo aceptaron sin problema. El resto es escoria", contó después su mujer a Paris Match.

Se casaron en 2007, en Touquet, y compartieron su vida con los tres hijos de ella, fruto de su pasada relación con su primer marido, el banquero André-Louis Auzière. Son Sébastien, Laurence y Tiphaine, ingeniero, cardiólogo y abogada, respectivamente. Todos juntos pasan los fines de semana en Touquet, donde el matrimonio tiene una bonita casa.

Brigitte ha sido la mentora de su marido en su transición de estudiante a político. Dirigió su estreno sobre las tablas cuando era su profesora de teatro, y juntos ensayan los discursos de numerosos mítines. También ha ejercido de relaciones públicas, aconsejando y en ocasiones llevando la contraria a sus asesores más jóvenes, así como al propio Macron.

Muy receloso de su vida privada, este es el aspecto más comentado de la vida personal del jefe de Estado francés, del que dependen las políticas de Exteriores y Defensa. Este mes de abril, los franceses decidirán quién tiene el único botón nuclear de la Unión Europea. En total, son 12 los candidatos, entre los que Le Pen representa el evidente ascenso de la extrema derecha. Macron no sabe qué ocurrirá en los comicios, pero el apoyo más importante lo tiene en casa.