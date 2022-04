Un juzgado cita a declarar a Ayuso por "desacreditar" a los sanitarios de los centros de Atención Primaria

El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid ha admitido a trámite la demanda de Comisiones Obreras (CC.OO) de la región contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y la cita a declarar en una vista de conciliación en calidad de demandada el próximo 29 de abril, a las 9.30 horas. El origen de la demanda se remonta a finales de año, en plena sexta ola de la pandemia del coronavirus, cuando la 'popular' expuso en una entrevista radiofónica sus sospechas sobre la actividad de los sanitarios de la Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

"Los ciudadanos no tienen que estar esperando haciendo colas y en algunos centros de salud no cogen el teléfono, se cuelgan o, de repente, no hay médicos. Lo vamos a investigar", señaló la mandataria en EsRadio. Esta es una parte de las declaraciones por las que el sindicato defiende que Ayuso desacreditó a este colectivo. "Sus palabras ponían en entredicho el compromiso y la honestidad de los y las profesionales del primer nivel asistencial de la sanidad pública en Madrid, y con estas dañó su reputación y alentó conductas violentas entre usuarios y usuarias", se puede leer en la nota remitida a los medios de comunicación.

Para esta central sindical, aquellas declaraciones fueron "absolutamente desafortunadas y carentes de toda verdad". Argumentan que los motivos del colapso de aquellas semanas cuando la variante Ómicron golpeó a Madrid y España fueron la insuficiencia de recursos humanos y materiales por parte de la Administración regional. Como ejemplo, señalan aquí el cierre de los SUAP (Servicio de Urgencia de la Atención Primaria), como una de las razones.

"Debido a la falta de personal, se cerraron -de manera puntual- consultorios locales; en numerosos centros de salud, el SERMAS activó el Plan de Contingencias que permite el funcionamiento de estos, únicamente con un médico y con personal auxiliar administrativo, personal auxiliar de enfermería y enfermeras. En estos centros, sus responsables reorganizaron la atención solo para los pacientes urgentes, dejando de atender la consulta ordinaria", añaden en el comunicado.

Por su parte, la presidenta regional no tiene previsto valorar ni reaccionar personalmente sobre esta citación judicial. "No tiene que retractarse de sus palabras", ha asegurado este miércoles el portavoz del Gobierno madrileño, Enrique Ossorio, y ha añadido que Ayuso "tampoco está obligada a acudir y que todavía no le ha llegado la citación".