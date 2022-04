La bonificació del carburant estalviarà més de 136 milions a conductors de la Comunitat, estima Delegació de Govern

Tenint en compte els consums de carburants a la Comunitat Valenciana referides als mesos d'abril, maig i juny de l'any passat registrats per la Corporació de Reserves Estratègiques de Productes Petrolífers (Cores) i aplicant-los la rebaixa aprovada del 0,20 euros per litre de combustible, l'estalvi total ascendiria a 136.478.807 euros. D'aquesta bonificació es beneficiaran els prop de 3.000.000 de conductors valencians.

El Consell de Ministres va aprovar el passat 29 de març un Reial decret-llei que inclou una bonificació extraordinària i temporal del preu de venda al públic de determinats productes energètics de la qual seran beneficiàries tant les persones com les entitats que els adquirisquen entre l'1 d'abril i 30 de juny d'enguany.

Els productes l'adquisició dels quals donarà dret a la bonificació seran la gasolina, el gasoil A i B, el gasoil per a ús marítim, els gasos liquats de petroli per a la propulsió de vehicles, el gas natural comprimit liquat per a vehicles, el gas natural liquat, el bioetanol, el biodiesel, així com les mescles de gasolina amb bioetanol o de gasoil amb biodiesel que requerisquen etiquetatge específic. També donarà dret a la bonificació l'adquisició de l'additiu AdBlue.

La norma també marca els usos que donaran dret a aquestes bonificacions: ús com a carburant en motors de vehicles terrestres, ús com a carburant en embarcacions i ús com a carburant en motors estacionaris i tot tipus de maquinària.

La rebaixa que promou aquest Reial decret-llei ascendeix als 0,20 euros per litre o per quilo de combustible repostat tant per persones usuàries particulars com per part d'empreses i autònoms.

BESTRETA A COMPTE

Per la seua banda, els subministradors de carburants i combustibles poden sol·licitar des de divendres passat la bestreta a compte del descompte a través d'un formulari online que es troba penjat en la seu electrònica de l'Agència Tributària (