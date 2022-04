La marca valenciana de delivery Paella Va aposta per l'expansió nacional a través de la franquícia

La mercantil es va crear en 2017 a la localitat valenciana de Gandia com "una marca enfocada cent per cent al delivery d'un dels plats més aclamats del país".

El client, expliquen els responsables de l'empresa en un comunicat, "té la seua disposició una gran varietat d'irresistibles paelles, arrossos i fideuàs elaborades al moment, les quals poden sol·licitar en línia o a través de l'app, llistes per al servici de recollida o delivery".

"Des que inaugurem el nostre local enfocat al delivery a Gandia amb un plat tan conegut com la paella no hem parat de créixer", apunta Marcos Córdoba, cofundador de la marca.

Ara aposten per la seua expansió a través del sistema de franquícia per a portar el seu concepte des del cor arrosser de València a tot el territori nacional. Per a açò, treballaran de la mà de la consultora especialitzada en creixement empresarial T4 Franquicias.

Paella Va ofereix un model de gestió senzilla amb alts marges de benefici. "Hem sigut capaços d'oferir el millor producte sense la necessitat de costos d'estructura elevats. A partir d'una inversió moderada i una cuina de 140 metres quadrats l'emprenedor pot formar part d'una franquícia molt rendible, amb un concepte original i el total suport per part de la central", afirma Córdoba.