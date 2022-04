Mazón: "Puig i Oltra estan més preocupats per tapar-se les vergonyes de familiars que per reaccionar davant la crisi"

Mazón, en roda de premsa, s'ha referit així a la citació del jutge que investiga les presumptes irregularitats en ajudes concedides a empreses vinculades a Francis Puig, germà del president de la Generalitat, perquè declare el pròxim 23 de maig i ha recordat que aquest cas se suma a la petició d'un altre jutge d'imputar la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, pel cas de suposat encobriment dels abusos comesos pel seu ex-marit a una menor tutelada.

En eixe sentit, ha recalcat que la situació que viuen els ciutadans de la Comunitat Valenciana és "el més important en aquests moments" i "els nostres governants han d'estar pendents del que necessiten". "Però desgraciadament -ha criticat- cada dia se'ls veu més pendents d'altres coses, se'ls veu massa pendents de la situació de familiars".

Sobre aquest tema, ha lamentat que Oltra i Puig estan "allunyats de la realitat i dels problemes de la gent" perquè "no es veu reacció alguna", sinó que estan "més pendents de tapar-se un a l'altre que de tirar una manta davant el fred que viu la Comunitat Valenciana".

Mazón ha afirmat que té "un gran respecte" per les resolucions judicials com a prova, ha assenyalat, que no ha acudit a donar la roda de premsa amb "samarretes amb la cara de ningú posant 'Es busca' ni amb la cara de ningú de cap per avall", en al·lusió a les accions d'Oltra quan estava en l'oposició.

En aquesta línia, ha mantingut que "el cas gravíssim de Maite, l'única víctima que existeix en el cas dels abusos a menors, com en el cas de la recent imputació i crida a declarar del germà del president de la Generalitat per alguna cosa que la pròpia agencia Antifrau ha declarat com un cartell d'ajudes de diners públics" tenen aquest Govern a "la deriva i paralitzat" en lloc d'estar pendent de la situació per la qual travessa la Comunitat. "Estan més preocupats de tapar-se les seues pròpies situacions", ha retret.

"Açò és massa semblança a un no fer gens i simplement dedicar-me a tapar les vergonyes de l'un i l'altre, la qual cosa suposa una situació molt lamentable", ha assenyalat. Per açò, ha apuntat que tant com el PP estaran "atents" a les evolucions processals que tinguen aquests casos, però "sense prejutjar gens ni fomentar juís paral·lels".

No obstant açò, ha arremès contra "la inacció" del Consell que ha atribuït a "els nervis, del sotsobre, de la intranquil·litat" i ha lamentat que porta a "la paràlisi" del Govern valencià per "la incapacitat d'abordar les circumstàncies que té la Comunitat i per tractar de tapar-se entre ells aquestes més que ombres en familiars propers a Puig i exfamiliars d'Oltra".

Mazón ha assenyalat que aquesta situació els ompli de "desesperança" sobre la capacitat de reacció del Govern valencià que necessita la Comunitat Valenciana.