Ucraïna.- L'alcalde de Vila-real defèn a Porcelanosa i espera que les declaracions de Zelenski no li perjudiquen

L'alcalde de Vila-real (Castelló), José Benlloch, ha mostrat el seu "total suport" a Porcelanosa després de les declaracions que va realitzar aquest dimarts el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, qui va demanar davant el Ple del Congrés que companyies espanyoles com Porcelanosa deixen de fer negocis a Rússia per la seua invasió al país que presideix, i ha mostrat el seu desig que açò no acabe perjudicant l'empresa.

Així, en un comunicat, Benlloch ha indicat que ha estat en contacte des del primer moment amb el vicepresident de Porcelanosa, Silvestre Segarra, que li ha explicat que les declaracions realitzades pel president ucraïnés "només es podien deure a un malentés".

El primer edil ha assenyalat que el Grup Porcelanosa és un "exemple de treball, esforç, excel·lència, innovació i internacionalització" i que, amb més de 400 botigues arreu del món i prop de 5.000 treballadors, "la seua responsabilitat social és més que coneguda, participant en nombrosos projectes solidaris i amb un compromís clar pels drets humans i la democràcia".

"Porcelanosa és Marca Espanya i a Vila-real ens sentim orgullosos i agraïts per la seua aportació al progrés de la societat", ha apuntat Benlloch, qui ha afegit que "el seu compromís amb l'ajuda humanitària en aquesta greu crisi ha sigut ferma des del principi", col·laborant des del primer moment amb projectes propis per als seus treballadors ucraïnesos, així com amb l'Ajuntament de Vila-real en el pla d'acció d'ajuda humanitària per la guerra d'Ucraïna en tot allò que els han demandat.

L'alcalde ha reiterat el seu suport i ha demanat que aquest "malentés" quede en una anècdota i "no acabe perjudicant injustament una marca que sempre ha sigut un exemple d'excel·lència, proximitat i valors, de la qual depenen tants treballadors, familiars i proveïdors".