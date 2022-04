La UV inicia aquest dijous un cicle de conferències sobre Responsabilitat Social Corporativa

La primera activitat d'aquest cicle, titulada 'Los Estados de Información no Financiera: una visión práctica', tindrà lloc aquest dijous a les 12.30 hores en la Sala Ignacio Albiol de la Facultat de Dret del Campus de Tarongers. Per a assistir a aquesta conferència és necessari registrar-se per mitjà d'un formulari d'inscripció prèvia, ha detallat la UV.

La tècnica del projecte Prometeo i secretaria tècnica de les conferències, María Barber, ha assenyalat que l'objectiu de la sessió és "analitzar l'elaboració del principal instrument de transparència en la sostenibilitat d'una empresa: l'Estat d'Informació no Financera".

Així mateix, ha indicat que aquesta jornada està dirigida "a juristes com a professionals de l'administració d'empreses en les seues diferents especialitzacions".

Les ponències comptaran amb la presència responsables dels plans de Responsabilitat Social Corporativa d'empreses nacionals. En la primera sessió, a la qual es pot assistir de forma presencial o online, participarà la directora de RSC de la Fundación València Port, Pilar Blaya; la directora corporativa de sostenibilitat de Mapfre, Mónica del Pilar Zuleta; Elías Amor, tècnic de responsabilitat social empresarial de Consum, i el responsable de finances sostenibles del Grup Caixamar, Sergio Rodríguez.

La direcció d'aquesta sessió estarà a càrrec de Josefina Boquera i Juan Bataller, catedràtics de Dret Mercantil de la Universitat de València; i de Gabriel García, director del màster sobre RSC de la Universitat Politècnica de València.

La secretaria científica la formen Irene Còrdova i Javier Vercher, investigadora en formació i professor ajudant de la Universitat de València, respectivament, ha agregat aquesta institució.