Onze ferits, entre ells una bebé, després de l'incendi d'una vivenda a Montforte del Cid (Alacant)

Segons ha informat el Consorci Provincial de Bombers, el foc es va originar sobre les 3.30 hores de la matinada en un bloc de cases del carrer Gastón Castelló per causes que no han sigut precisades.

Es va incendiar un baix en un bloc de cases de tres altures. De la casa afectada van aconseguir eixir tots els ocupants, per la qual cosa entre ells no va haver ferits, però va haver-hi més gent en la resta de la vivenda de l'edifici.

L'incendi va deixar totalment calcinat el baix i va afectar a les vivendes confrontants pel fum. En total, hi ha hagut onze persones ferides afectades pel foc.

Així, un home de 60 anys va patir cremades i un altre de 28 presentava cremades en un 40% de la superfície corporal. També una dona de 52 anys va ser atesa per inhalació de fum i cremades lleus, ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).

A més, una xiqueta de set anys va resultar ferida amb cremades en mans i en un braç i va ser evacuada a l'Hospital General Universitari d'Elx. Posteriorment va ser portada a l'Hospital General Universitari d'Alacant.

També va resultar ferida una bebé de 15 mesos que va ser traslladada a l'Hospital d'Elx, així com una dona de 25 anys i un home de 49.

A l'Hospital General d'Elda van ser evacuats dos xiquets, de 14 i 16 anys, i dos dones de 53 i 56 anys, tots ells per inhalació de fum, han informat les mateixes fonts. Fins a la zona es van mobilitzar tres unitats del SAMU i altres tres de SVB.

En l'operatiu, a més, ha intervingut una Unitat de Comandament de Prefectura (UMJ); una Bomba Urbana Pesada (BUP); una Autoescala (AEA); un sergent; un cap i cinc bombers dels parcs d'Elx i Elda.