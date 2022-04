Una exposició en el Rector Peset de València reconstrueix la relació històrica entre la dona i el mar

Amb aquesta mostra, l'associació de dones artistes Blanco, Negro y Magenta vol "sensibilitzar a la societat sobre la relació que al llarg de la història s'ha establit entre les dones i el mar i ho fa per mitjà d'un diàleg entre les obres que componen l'exposició en diferents formats com per exemple dibuixos, fotografies, videos, obra tèxtil o escultures".

'[D]ONES', joc de paraules i origen de vida, element i principi de totes les coses, la dona i el mar han mantingut una relació variada i intensa al llarg del temps.

Cap cultura ha sigut aliena a la xarxa que es teixia entre elles. Des de la Isis egípcia i l'Astarte fenícia que es van convertir en patrones de la navegació; la nòrdica Ati es va convertir en deessa del mar, i el folklore basc va comptar amb l'Arrainandere. Hui destaquen perquè s'han convertit en excel·lents oceanògrafes i enginyeres navals, sustentadoras de les seues llars amb treballs diversos en el marisc, la venda de peix, les conserves i molt més.

PARTICIPANTS

Les artistes de l'associació que participen són Alexandra R. Rey, Almudena Armenta, Amalie Leschamps, Bárbara Velasco, Blanca Prendes, Canal Bedia, Concha Mayordomo, Charo Corrales, Emi Azor, Esperanza Durán, Eva Rodríguez, Leticia Reyero, Lo Súper, Marga Colás, María Vega, María Jesús Manzanares, Marta Albarrán, Narges Bazarjani, Pilar Belmonte, Rebeka Elizegi, Rocío Anhert, Soniya Patel, Teresa Blanco, Violeta Andreu, Virginia Rivas, Yolanda Lalonso i en aquesta ocasió l'exposició explica com a artista convidada amb la participació d'Isabel Oliver.

Segons dades de l'organització Marítima Internacional, organisme de les Nacions Unides, per al 2021, només l'1,2% de la mà d'obra marítima mundial eren dones, aquesta dada, encara que pareix insignificant suposa un augment d'un 45,8% respecte a l'informe de 2015. Així mateix al 2019 es va adoptar que el 18 de maig com el Dia Internacional de la Dona en el sector marítim.

L'exposició serà inaugurada el 6 d'abril a les 19.00 hores per la vicerectora de Cultura i Esports de la Universitat de València, Ester Alba; Mareta Espinosa, representant de l'associació Blanco, Negro y Magenta i el director del Col·legi Major Rector Peset, Carles Xavier López.

La selecció estarà oberta de dimarts a diumenge, d'11.00 a 19.00 h, en la Sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València.