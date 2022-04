Pablo Alborán se declara fan de Candela Peña en 'La Resistencia': "Me he visto todas tus películas"

Pablo Alborán llena pabellones, tiene miles de seguidores en todo el mundo, vende millones de discos y su música se escucha en todas las emisoras, pero el cantante también tiene un lado fan, y lo desveló en su visita a La Resistencia este martes.

Tras la entrevista del malagueño con Broncano, llegó el turno de Candela Peña, habitual colaboradora del espacio de Movistar. Alborán no pudo ocultar su emoción al verla.

¿Pero cómo no se habían conocido antes? 😂 pic.twitter.com/8rGGD7FpVu — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 5, 2022

Ambos se fundieron en un gran abrazo al verse: "¡Qué alegría! Tú no sabes lo que es esto para mí", le dijo el cantante al presentador. "Soy súper fan tuyo", le confesó a la actriz.

"Me he visto todas tus películas, me creo todo lo que haces, me enamoro y me encantas toda. Me flipas", añadió el malagueño, ruborizando a la colaboradora del programa.

Tras el intercambio de piropos, las alabanzas de Alborán a Peña por una entrevista que había visto de ella y otras curiosidades entre ambos, continuó el programa.

Un detalle a vigilar en 'El hormiguero'

Pero los espectadores no se dieron cuenta de un detalle del que sí se había percatado la actriz, y fue que, durante toda la visita del cantante a La Resistencia, no había parado de tocarse la oreja.

Alborán explicó que no se debía a ningún motivo especial, pero desveló que sus amigos si le ponen retos cuando va de visita a El hormiguero, como que diga palabras sin sentido durante la charla con Pablo Motos, por ejemplo.