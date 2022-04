Los nervios le pasan factura a Carmen en 'First dates' con Lidia Torrent y Matías Roure 

Los nervios y las ganas de salir en televisión, en ocasiones, les juegan malas pasadas a los comensales de First dates, como le pasó a Carmen este martes.

Y es que nada más entrar en el local de Cuatro, no dudó en piropear a Lidia Torrent, que fue la que la recibió a las puertas del restaurante: "Encantada de estar aquí porque te veo todos los días ¡Qué guapa eres!", afirmó la barcelonesa.

"Y allí está tu pareja", le dijo a la camarera refiriéndose a Matías Roure. Pero el barman y Torrent dejaron de ser novios hace un tiempo, y ella se lo aclaró: "Era, era, ya no lo es".

El argentino, de fondo, explicó que "ahora somos grandes amigos y compañeros de trabajo". Y es que la cocinera y modista, ya retirada de 85 años, reconoció que estaba muy nerviosa.

Matías Roure, en ‘First dates’. MEDIASET

"El amor no tiene edad", afirmó Carmen, que le contó a la camarera que "soy viuda y tengo cuatro hijos, mi marido era marino mercante y me hacía uno cada vez que venía".

La barcelonesa esperó en la barra a su cita, Pedro, un camionero jubilado de 84 años, también de Barcelona, que se definió como una persona "Muy alegre a pesar de mi edad. Me gusta divertirme con alguien, no solo".

Pero ese alguien no fue Carmen, porque mientras que Pedro sí que deseó tener una segunda cita "o tres para conocernos mejor", ella no quiso porque "no era la persona que esperaba".