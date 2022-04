Polémica por una frase de la alcaldesa de Gijón sobre los hombres: "Tengo el empeño de creer que son seres humanos, y no animales"

Un pequeño fragmento de la intervención de la alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE), durante una mesa redonda celebrada en el marco del pasado congreso de la Federación Socialista Asturiana, ha desatado la polémica.

En el transcurso de un debate titulado Asturias con futuro feminista: diálogo contra la violencia sexual, y al hablar del papel que pueden desempeñar los hombres a la hora de acabar con la prostitución, González dijo: "Nos toca volver a defender la dignidad de las mujeres, de los derechos humanos y, les voy a decir una cosa, hasta la dignidad de los hombres. Que yo, la verdad, sigo creyendo que no son animales, que son seres humanos. Sigo creyendo que no funcionan por instinto, que son racionales, tengo ese empeño, que no son pura explosión fisiológica descontrolada".

Aunque la mesa redonda se celebró en el mes de marzo, ese fragmento de la intervención de la alcaldesa ha sido difundido ahora en redes sociales, y se ha convertido en viral tras compartirlo algunos medios y partidos de la oposición en Gijón (PP, Foro, Vox), que han cargado contra González.

‼️Ana González (PSOE), alcaldesa de Gijón, ha hecho las siguientes declaraciones sobre los hombres:



👉🏼 "Tengo el empeño de creer que no son animales, si no seres humanos". pic.twitter.com/6MTEOAj4eA — VOX Gijón (@vox_gijon_) April 5, 2022

"Juzguen ustedes mismos", afirmó Jesús Martínez Salvador, de Foro, mientras que Pablo González, presidente del PP de la ciudad, calificó el contenido de "denigrante por despreciar al género masculino", informa el diario El Comercio. "Este es el nivel del PSOE de Gijón", indicó Vox en su cuenta de Twitter.

"Campaña envenenadora"

Por su parte, el secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, Monchu García, defendió este martes a la alcaldesa y atribuyó la polémica a "una campaña envenedadora de la ultraderecha", informa asimismo El Comercio.

Los aproximadamente 30 segundos compartidos por Foro, PP y Vox forman parte de una intervención de alrededor de 15 minutos en la que Ana González responde a la cuestión planteada en la mesa redonda sobre cuál puede ser el papel de los hombres a la hora de luchar contra prostitución. "Tienen un papel muy importante. Los hombres que acuden a la prostitución deben ser conscientes de que están cometiendo un delito. Tienen que convencerse de que es una violación contra los derechos de las mujeres. Si dan ese paso, todo será más fácil", indica la alcaldesa.

"Pueden ayudar, por ejemplo, no haciendo gracietas. Porque aunque parezcan inocentes lo que realmente hacen es estigmatizar, vulgarizar y desdramatizar algo que es dramático, y no es que perdamos el sentido del humor, pero que hagan humor con otras cosas, con ellos mismos, por ejemplo, que no les pasaría nada", añade González.