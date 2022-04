¿En qué consiste el desayuno (el 'iftar'), la comida que rompe el ayuno en Ramadán?

El rey de Marruecos Mohamed VI "ofrecerá un iftar en honor" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que viajará este jueves al reino alauí tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Se trata de un gesto simbólico de la monarquía marroquí, que hasta el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha llegado a decir que el rey demuestra con ello "un signo fuerte de amistad".

Fuera de ese simbolismo, lo cierto es que la visita oficial de Sánchez a Rabat se va a producir en pleno Ramadán, un mes sagrado para los musulmanes. Este empezó el pasado domingo 3 de abril en Marruecos y terminará, previsiblemente -ya que depende del calendario islámico, que tiene carácter lunar, de ahí que cambie la fecha cada año-, el 2 de mayo. No obstante, para los musulmanes residentes en España esa fecha cambia, ya que iniciaron el Ramadán el sábado 2 de abril.

Los que no conocen esta tradición siempre tienen dudas: ¿qué se hace en este mes?, ¿qué es lo que está prohibido o permitido?, ¿en qué consiste ese desayuno (el iftar) al que está invitado el presidente Sánchez? Para empezar en este mes el ayuno va desde la salida del sol hasta al ocaso, y no es algo que se haga de forma individual. Las autoridades musulmanas preparan un calendario con los horarios -que cambian cada día- del comienzo del ayuno y su ruptura.

El Ramadán es uno de los pilares del islam y su cumplimiento no solo se tiene que centrar en la comida, sino que lo toman como una forma de acercarse más a su Dios (Allah) y de purificación del alma. Durante esas horas (que suelen ser unas 12 horas), queda prohibido comer (no, no valen los chicles ni medicamentos), beber (agua también), mantener relaciones sexuales o fumar. El rezo es fundamental: cinco veces al día obligatorias, más las voluntarias que solo se realizan durante el Ramadán, las llamadas tarawih. También es importante no cometer ningún pecado como es mentir, robar, cotillear o pelear.

El Ramadán es obligatorio para las mujeres a las que empiezan a menstruar y para los hombres que están en la pubertad. Antes de estos procesos, los niños quedan exentos. También quedan exentas las personas mayores con enfermedades incompatibles con el ayuno o que sean incapaces por sus condiciones de salud. En cuanto a la menstruación, las mujeres durante el periodo quedan exentas de ayunar, aunque en este caso tienen que recuperar más adelante los días que hayan comido.

Por último, en cuanto a lo que se come en el iftar (desayuno en árabe), la comida con la que se rompe el ayuno, depende del país musulmán porque hay una gran variedad de comidas, bebidas y rituales. En el caso de Marruecos, país donde Sánchez va a asistir a esta comida, no pueden faltar los dátiles en una mesa marroquí (y no faltarán en la del rey Mohamed VI), la lecha y la harira, que es la sopa más típica de este país, que es muy nutritiva: lleva una gran variedad de verduras, carnes y legumbres. Pero también es imprescindible la chebakia, un dulce típico del Ramadán y solo se encuentra en este mes. Pero esto es solo el comienzo, porque después de un descanso de menos de dos horas, vienen más dulces, más comidas típicas marroquíes (cuscús, tajine, rgaif...).

Además de comer mucho a esas horas, los marroquíes musulmanes, después de dos años de pandemia, podrán ya reunirse con sus seres queridos para romper el ayuno, llenar los bares (solo de noche) y las calles, ya que estarán todos los comercios abiertos hasta la madrugada.