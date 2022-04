El tercer día de la comisión de investigación en Cibeles amenaza con un plantón al completo

La tercera sesión de investigación para esclarecer si hubo espionaje a Ayuso con recursos municipales amenaza con un plantón al completo. A las 16.00 horas de este miércoles están llamados a comparecer el ex vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos; el ex secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea; y el ex jefe de comunicación de la EMVS, David Fernández. Todos ellos 'ex' porque dejaron sus puestos en medio de la crisis popular.

Mientras el periodista Montesinos ha comunicado que no acudirá a comparecer -no tiene obligación- ni García Egea ni Fernández se han significado. Sin embargo no tienenr obligación de acudir, a lo que se suma el ejemplo que han dado los anteriores llamados a comparecer.

Y es que en la primera sesión, el pasado 28 de marzo, solo acudió el consejero delegado de la EMVS, Diego Lozano, dado que no se presentaron ni Ayuso, ni Casado, Boñalos, Gallardón ni Catalá.

Lo mismo que ocurrió en la segunda sesión, del pasado lunes 4 de abril: declararon la jefa del departamento de contratación y el gerente de la EMVS. No aparecieron ni el que fue asesor del alcalde hasta el 17 de febrero de 2022, Ángel Carromero, ni el detective Julio Gutiérrez. Tampoco la delegada del Gobierno, Mercedes González, ni la presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Beatriz Fanjul.

Los grupos municipales llevan semanas denunciando las sesiones 'descafeinadas'. Señalan al alcalde como responsable, dado que prometió que obligaría a acudir a todo su equipo municipal. Sin embargo, los comparecientes o no están ya en el Ayuntamiento, o pertenecen a otras administraciones. En todo caso, la sesión sigue convocada, por si los comparecientes cambiaran de opinión.