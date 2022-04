Christie's subasta en París un dibujo de Miguel Ángel valorado en 30 millones de euros

Christie's subastará en París el próximo 18 de mayo un dibujo inédito de Miguel Ángel, A nude young man (after Masaccio) surrounded by two figures. Es una las pocas obras del artista que todavía estaba en manos privadas y ha sido valorada en 30 millones de euros (unos 33 millones de dólares).

Este dibujo fue atribuido al artista italiano en 2019. Había sido vendido en 1907 a la casa de subastas Drouot como una creación de su taller y había pasado desapercibido por los expertos hasta hace poco, según indicó Christie's en un comunicado.

La casa de subastas estimó que es un trabajo de su juventud, a finales del siglo XV, y probablemente es el estudio de un desnudo más antiguo que se conserva del pintor y escultor.

Miguel Ángel recrea al hombre temblando retratado en el Bautismo de los Neófitos, un fresco de Masaccio (1401-1428) realizado en la iglesia Santa María del Carmen de Florencia.

Este dibujo será expuesto en Hong Kong y Nueva York antes de su subasta en París y según la presidenta de Christie's Francia, Cécile Verdier, su descubrimiento fue un momento destacado en la historia del arte y también lo será su venta en el mercado.