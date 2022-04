'Sálvame' revela que Marlene Mourreau coló un mechero en 'Supervivientes' escondido en sus partes íntimas

Supervivientes se encamina a una nueva edición este 2022, y desde Telecinco ya están confirmando poco a poco la lista de participantes: Kiko Matamoros, Ainhoa Cantalapiedra o Anabel Pantoja, que ha sido hasta la fecha la última confirmada.

"Omar me va a enseñar a hacer lo de los anzuelos. Si me deja la productora, me los llevo hechos", ha comentado la colaboradora de Sálvame. Y no sería la primera vez que un concursante del reality se lleva algo desde casa hacia la isla para tener una ayuda extra.

"Marlene Mourreau se llevó un mechero escondido... escondido dentro de su cuerpo", ha relatado David Valldeperas, que estuvo presente en esa edición de 2006 en la parte técnica del programa. "Se lo sacó para encender un fuego".

Marlene Mourreau fue una de las concursantes de Supervivientes 2006, pero abandonó el programa casi nada más empezarlo, ya que consideraba que no era su sitio.

No es la única que se ha llevado algo escondido a la isla, por lo que la dirección siempre tiene mucho cuidado. "La dirección se lleva la ropa y todo lo demás, con lo cual te dejan solamente con lo que te vas a tirar del helicóptero", explicó Yurena tras su paso por el programa.