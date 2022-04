Macarena Gómez se compromete con Ucrania a través de una "travesía solidaria"

La actriz Macarena Gómez y su marido, Aldo Comas, han preparado una travesía solidaria rumbo a Ucrania, donde quieren aportar su grano de arena frente a las consecuencias de la invasión rusa.

Motivados por la iniciativa Do It Yourself Ukraine (Diyukraine), han preparado un viaje en caravana con un cargamento de donativos para abastecer al pueblo ucraniano, tal y como han expresado en Internet.

Fue el pasado lunes cuando el equipo de Diyukraine emprendió su travesía de más de 2.200 kilómetros. Su intención es repartir los recursos obtenidos gracias a los 20.000 euros donados a través de campañas en redes sociales.

La intérprete de La que se avecina no ha podido desplazarse hasta Ucrania. Sin embargo, ha dejado constancia sus aportaciones en esta iniciativa, tal y como se comprueba en una imagen junto al grupo de voluntarios. "Rabia no poder acompañarles en este viaje", ha escrito.

"Orgullosa de mi marido y de todo el equipo Diyukraine por la maravillosa acción que están haciendo", ha añadido la actriz española, en cuyas publicaciones luce una sudadera del proyecto solidario.