Guiño al PP con vistas a una guerra larga en Ucrania: el Gobierno se abre a tramitar el plan de choque como proyecto de ley

El Gobierno comienza a asumir que quizá el plan nacional de choque contra la guerra en Ucrania deba durar más de los tres meses que se había previsto, hasta el próximo 30 de junio. Es por ello que el Ejecutivo ha abierto por primera vez la puerta a que se tramite como proyecto de ley, un movimiento que también puede leerse como un guiño al PP, que ha condicionado su apoyo al plan si se puede cambiar, y a sus socios. Dicha tramitación posibilitaría, además de actualizar las medidas, que el resto de partidos pudieran proponer las suyas mediante enmiendas.

“Ojalá no haya que plantearse el hecho de que el plan tenga que estar en vigor más allá del 30 de junio, pero por supuesto estaríamos dispuestos a irnos a una tramitación como proyecto de ley”, ha asegurado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Las palabras de la también ministra de Política Territorial suponen un cambio de la postura del Ejecutivo, toda vez que hace tan solo una semana negaba este extremo. "No tiene sentido", repetían hace siete días fuentes gubernamentales al ser preguntadas al respecto. Explicaban entonces que la tardanza de meses de la tramitación casi obligaba a que el decreto se convalidase sin cambios en el plazo de un mes.

No obstante, eso ha cambiado ahora, tras la retirada parcial anunciada por Vladimir Putin, presidente ruso, para centrarse en la región del Donbás y después de las imágenes que llegan desde ciudades ucranianas, como Bucha o Mariúpol, en la que se han visto ríos de cadáveres de civiles abandonados a la intemperie. La alteración de la postura inicial del Ejecutivo también llega tras la petición del nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este mismo martes ha condicionado el apoyo de su formación al plan de choque a que se pueda cambiar.

"Espero que podamos modificar algo, ya que los síes para aprobarlo ya los tiene", ha señalado Feijóo en una entrevista en Ondacero, en la que se ha referido a que los socios de investidura han avanzado su voto favorable aunque también pedían poder enmendar el texto.

Una vez que parece que hay margen para las conversaciones que deriven en un apoyo del PP al decreto, la cuestión es ver qué es posible que acuerden: los 'populares' siguen pidiendo una bajada de impuestos generalizada y desde el Gobierno recuerdan que ya los han bajado. En el fondo, el acuerdo al que llegó el Ejecutivo con las comunidades autónomas en la Conferencia de Presidentes celebrada en la isla de La Palma, que fuentes del Ejecutivo reconocen que fue "ambiguo".

La portavoz lo ha leído textualmente. "Las medidas que se incorporarán al plan desarrollarán e intensificarán las ya anunciadas hasta ahora, como son las rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía en los recibos que pagan familias y empresas y otras que se puedan plantear", ha narrado antes de asegurar que esas rebajas fiscales pueden referirse a las ya acometidas, que son las relativas a los impuestos a la luz.

No obstante, para Feijóo no son suficientes. Si la pasada semana instó al Gobierno a "cumplir su palabra", este martes ha definido el plan de choque como "un parche". "No es mal parche [un plan de] 16.000 millones de euros", replicó Rodríguez, que recordó que el decreto incorpora 6.000 millones de euros en ayudas, como el aumento de un 15% de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la subvención de 20 céntimos por cada litro de carburante.

La renovación del CGPJ, más cerca

Eso sí, pese a los reproches públicos, fuentes gubernamentales han añadido que la "predisposición" es total, de cara al encuentro que mantendrá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el recién elegido líder del PP el próximo jueves. Los temas a tratar todavía no están cerrados, pero se da por hecho que se hable del plan de choque. Aunque no solo. También está sobre la mesa la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva caducado más de tres años por la negativa del anterior líder 'popular', Pablo Casado, a cerrarla.

Según las mismas fuentes, es un acuerdo "que puede ser fácil". Esto no quiere decir que la renovación se vaya a cerrar el mismo jueves, pero sí que pueden fijarse un calendario de trabajos y los nombres que lo negociarán para cerrar tres años de interinidad. "Es, simplemente, cumplir con la Constitución", concluyen dichas fuentes.