Encarna Sánchez es una de las periodistas más influyentes de la historia de España. Su programa radiofónico era escuchado por millones de oyentes, y sus contactos llegaban hasta las más altas esferas de la sociedad. Pero eran los años 80, y hablar de ciertas cosas aún era tabú. Como, por ejemplo, su orientación sexual.

"Encarna no asumía su condición", ha relatado la periodista María Eugenia Yagüe en Sálvame. "Ella era de derechas de toda la vida. No estaba bien decir que te gustaban más las mujeres que los hombres. Era muy del régimen, pero, si ganaba dinero, a los curas les importaba un bledo que fuera lesbiana. De su sexualidad no se hablaba. Bueno, de la de casi nadie".

Su actitud siempre ha sido tildada de agresiva y déspota, y María Eugenia también ha querido contar el momento en el que Encarna la denunció: "La traté muy poco. Le hice una entrevista en un restaurante y las fotos en su casa, y fue todo muy bien. Pero todo se torció después".

"En un programa de Luis del Olmo conté que habían desaparecido 40 millones de su armario y ella se enfadó mucho. Empezó a meterse conmigo y con mi familia, incluso con mi hija, poniendo en duda mi maternidad. La demandé y lo gané", ha añadido.