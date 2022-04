El Govern destina més de 33 milions d'euros a la Comunitat Valenciana per a formació digital del professorat

La digitalització i l'impuls a l'equitat són, juntament amb la modernització de la Formació Professional, les prioritats del mecanisme europeu en matèria educativa, segons ha explicat l'Executiu central en un comunicat.

D'aquests fons, 29.149.023 euros aniran destinats a la millora de la competència digital educativa i 3.901.686 euros es destinaran al suport als alumnes vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Aquesta distribució de fons suposa una inversió total de més de 323 milions d'euros en tota Espanya: 284.741.600 euros per a la competència digital educativa i de 38.521.000 euros per al suport a l'alumnat vulnerable.

El Programa de Cooperació Territorial de Millora de la Competència Digital Educativa s'emmarca dins del Pla de Digitalització i Competències Digitals del Sistema Educatiu del Ministeri per al període 2021-2024, que el seu objectiu és millorar les competències digitals en l'àmbit educatiu, tant pel que fa a la dotació en mitjans tecnològics com a la integració eficaç de la tecnologia en els processos d'ensenyament.

Les seues actuacions inclouen l'impuls de la competència digital en els centres educatius amb el desenvolupament del Pla Digital del Centre en tots ells; així com la formació en competència digital dels docents, a través de diferents cursos per a professorat i el desenvolupament d'instruments d'avaluació d'aquesta competència.

En concret, es calcula que els 284.741.600 euros aprovats aquest dimarts permetran la formació digital d'uns 567.744 professors en tota Espanya. Se sumen als docents que ja han sigut formats l'any passat i s'espera així haver format a un total de 750.000 docents.

També permetran finançar la preparació de l'estratègia digital d'uns 22.018 centres, sobre un total d'uns 28.000.

L'objectiu és que els professors posseïsquen una alta qualificació digital i que els centres disposen de la preparació necessària perquè els alumnes "puguen extraure el màxim potencial de la digitalització en el sistema educatiu".

DISTRIBUCIÓ A LES CCAA

La distribució de la inversió per comunitats autònomes es realitza sobre la base del nombre de professors i professores, el nombre de centres d'ensenyaments no universitaris i la dispersió de la població i insularitat.

Aquests fons se sumen als quasi 12 milions d'euros transferits a les comunitats autònomes en 2021 per a la millora de la competència digital, així com als quasi 150 milions distribuïts per a la dotació de dispositius portàtils i connectivitat per a alumnes en bretxa digital, els 821 milions per a les aules digitals interactives i els quasi 19 milions per a la capacitació tècnica del professorat dels centres amb Aules Digitals Interactives.

ORIENTACIÓ I SUPORT A L'ALUMNAT VULNERABLE

A més d'aquesta partida per a digitalització, el Consell de Ministres ha aprovat el repartiment de 38.521.000 euros per a la creació, en tota Espanya, d'unes 804 Unitats d'Acompanyament i Orientació personal i familiar de l'alumnat especialment vulnerable, amb la finalitat de previndre el fracàs escolar, l'abandó primerenc i de promoure trajectòries d'èxit escolar.

Aquestes unitats pedagògiques estan dirigides a l'alumnat amb dificultats educatives escolaritzats en centres sostinguts amb fons públics. L'objectiu és facilitar-los el suport educatiu i acompanyar-los en la seua trajectòria educativa amb seguiment individualitzat d'aquests alumnes i del seu entorn, en particular el familiar.

En aquest cas, els criteris de distribució per comunitats autònomes inclouen el nivell d'estudis de la població de 25 a 64 anys, la taxa d'abandó primerenc de l'educació i la formació, la dispersió de la població i l'alumnat matriculat en educació bàsica i en Batxillerat.

Aquestes dos polítiques són, al costat de l'impuls de la Formació Professional, els principals eixos de les inversions en educació del MRR.