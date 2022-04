Cvirus.-Barceló: "La nostra situació ens permet avançar en la retirada de mascaretes, però cal escoltar a experts"

Barceló, en roda de premsa, s'ha referit així preguntada per la possibilitat que en el pròxim Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) que celebraran demà el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes s'aprove la supressió de les mascaretes abans de la celebració Setmana Santa.

Sobre aquest tema, ha comentat que fins ara només hi ha un esborrany que ha de concretar-se en un document "definitiu" i que queden 24 hores per a "conéixer tots els elements" perquè la Comunitat Valenciana "es posicione" perquè "una vegada adoptada aquesta mesura després no té volta enrere".

Per açò, ha recordat que la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ja va dir que la seua retirada estava més a prop i ha recordat que és "una competència del Ministeri" i que la seua aplicació és de "obligat compliment".

Així, ha assenyalat que els tècnics valencians que pertanyen a aquesta comissió estan elaborant aquest informe i que està a l'espera de la seua resolució per a determinar què postura defèn demà en el Consell Interterritorial.

REDUCCIÓ DE LA PRESSIÓ EN PRIMÀRIA

D'altra banda, ha destacat que l'entrada en vigor el dilluns de la setmana passada de la nova estratègia de vigilància enfront de la COVID-19, centrada en el control de les persones vulnerables, ja s'està notant en una disminució de la pressió en els centres de salut, que ja estan reprenent la seua activitat assistencial habitual.

Així, ha comentat que l'Atenció Primària "va patir una tensió durant el bec" de la pandèmia, però que "ja s'està recobrant l'atenció i recuperant l'assistència a majors i a les malalties cròniques que requereixen seguiment".

Així mateix, ha assenyalat que enguany la circulació del virus de la grip ha arribat més tard perquè, encara que estem a la primavera, març està sent més fred, però sense aconseguir taxes altes. Així, ha concretat que estem amb un taxa de 55 casos per cada 100.000 habitants quan en campanyes prepandémicas es van aconseguir els 250. A més, no li consta que s'hagen detectat casos de grip A a la Comunitat Valenciana.