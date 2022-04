David Valldeperas regresa a 'Sálvame' como colaborador tras ser apartado de la dirección del programa

Sálvame no deja de luchar contra sus bajas audiencias y, cada día que pasa, asombra con un cambio nuevo. Ya no solo buscan sorprender a su público, sino que intentan buscar la fórmula adecuada para recuperar la frescura que durante 13 años ha caracterizado al programa. Y la sección de Sálvame limón es en la que están centrando todas estas modificaciones.

Desde que la dirección fulminó Sálvame Lemon Tea, ahora este inicio del programa está presentado por Jorge Javier Vázquez y Adela González que, en cada entrega, cambian de colaboradores para comentar las noticias del día. Por la sección ha pasado gente como Carlos Lozano, Belén Ro o Rosa Villacastín. Y la última incorporación ha sido un rostro habitual del programa: David Valldeperas.

El periodista fue recientemente apartado de las labores de dirección -algo que sucedió poco antes de que saliera a la luz un escándalo de supuesto espionaje a más de 140 famosos-, y este martes ha sorprendido estrenándose como un colaborador más, tratando de adecuarse a los nuevos tiempos que le ha tocado vivir.

El que fuera director de Sálvame ha mostrado su complicidad con Jorge Javier Vázquez, y por momentos parecía que quería ser más protagonista incluso que el presentador. "¿A ti no te habían despedido?", ha dicho el catalán nada más verle, a lo que Valldeperas le ha respondido: "Yo ya te dije que no me iba a ningún lado".