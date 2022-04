El IVAM se suma a la lucha LGBTQIA+ de Sudáfrica con la primera gran retrospectiva en España de Zanele Muholi

La directora del museo valenciano, Nuria Enguita, ha presentado este miércoles -disculpando la ausencia de la propia artista debido a su agenda como activista- la que pasa a ser la muestra más amplia de la trayectoria artística de Muholi hasta la fecha y su primera gran retrospectiva en España.

La exposición, que se podrá visitar hasta el 4 de septiembre, es una coproducción del IVAM, junto con Tate Modern de Londres, Maison Européenne de la Photographie de París y Gropius Bau de Berlín que reúne una labor artística de dos décadas.

Zanele Muholi se identifica con el pronombre "elle" y se define como "activiste y artiste visual". Desde hace veinte años, ha centrado su trabajo a documentar las vidas de las personas negras lesbianas, gays, bisexuales, queers, intersexuales, agénero y asexuales dentro y fuera de Sudáfrica.

Sin embargo, a pesar de que su trabajo como fotógrafa empezara en el año 2000, Muholi ya era una reconocida activista antes de esta fecha, por lo que en su trabajo artístico, según ha explicado Enguita, "no comprende la fotografía sin la acción en la comunidad".

"DESAFÍA ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS"

Esta exposición reúne alrededor de 260 imágenes repartidas en diferentes series temáticas a lo largo de la sala, de las cuales solo una esta terminada, ya que a día de hoy continúa ampliando cada uno de estos conjuntos.

Muholi "desafía estereotipos y prejuicios" con la finalidad de "dar visibilidad a su comunidad, promover la tolerancia, el respeto y la comprensión mutua", según ha explicado Enguita. Asimismo, deja un espacio como "plataforma para que todos los que participan en sus obras puedan hablar también".

De este modo, la muestra incorpora también una serie de testimonios audiovisuales recogidos por la propia artista donde aparecen las personas que después se ven plasmadas en las fotografías teniendo conversaciones sobre las relaciones con su familia, amigos, o sobre su manera de afrontar la sexualidad.

RECORRIDO Y SERIES FOTOGRÁFICAS

El recorrido de la muestra comienza con una de sus series más conocidas y fundamentales en su trayectoria, como es 'Somnyama Ngonyama' (2012-en curso), en la que Muholi vuelve la cámara hacia sí para explorar las políticas de raza y representación con una serie de autorretratos.

Este conjunto de imágenes, protagonizadas por Muholi, se presenta como una "crítica irónica y muy directa a las fotografías de los colonizadores" y pone en valor el "poder de construir su propia imagen", segun ha explicado Enguita durante un recorrido por la exposición con los medios de comunicación.

A lo largo de la muestra, se presentan otras series de la artista como 'Only Half the Picture' (2002-2006), en la que recoge imágenes de supervivientes de delitos de odio cometidos en los townships de Sudáfrica, o 'Brave Beauties', en la que retrata a mujeres trans y personas no binarias y de género disconforme, de las cuales un gran número son participantes en certámenes de belleza.

Asimismo, se exhibe una parte importante del activismo visual de Muholi, que se basa en fotografiar a personas negras LGTBQIA+ en espacios públicos como el Constitution Hill, sede del Tribunal Constitucional de Sudáfrica, con el objetivo de "'cuirizar' el espacio público".

El discurso expositivo de la muestra concluye con la serie 'Faces and Phases' (Rostros y fases), un gran "archivo vivo" que Zanele inició en el 2006 y que, en la actualidad reúne más de quinientas obras, de las cuales el IVAM recoge un centenar. Se trata de una serie de retratos con los que Muholi celebra, homenajea y archiva las vidas de las personas negras lesbianas, transgénero y de género no conforme de su comunidad.

En diversas ocasiones, la artista vuelve a fotografiar a la misma persona varios años después y a incluirla en esta serie para mostrar "como va cambiando la propia identidad".

RETRATO Y AUTORRETRATO

El activismo y la militancia de Muholi, según ha explicado la directora del IVAM, viene de "una compleja tradición sudafricana que tiene que ver con la lucha contra el apartheid y que se prolonga en una necesidad personal de respuesta a la urgencia de representación de la comunidad LGTB con la que la artista se identifica".

Tal y como ha añadido, es este "sentimiento de identidad y pertenencia" de Muholi, el que hace que sus imágenes sean "retrato y autorretrato".

"Esto esquiva el riesgo que tiene cualquier colectivo de ser representado por otros", según ha continuado Enguita, que ha señalado que "normalmente, cuando un colectivo representa a otro, o lo victimiza o lo exotiza o lo espectaculariza. Es decir, lo instrumentaliza casi siempre".

En este sentido, todo el trabajo de Muholi tiene que ver -en palabras de Enguita- con "la capacidad de representarse a sí misma y a su comunidad para evitar esa instrumentalización, esa mirada ajena y esa mirada estereotipada".