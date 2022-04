Bravo convoca una reunió per a avaluar el cas del xiquet assassinat a Sueca i per què no es va detectar el "monstre"

Bravo ha realitzat aquestes declaracions després de guardar un minut de silenci a la porta de l'Audiència Provincial de Castelló i manifestar la més "absoluta condemna a aquest cruel assassinat" que "s'ha emportat la vida d'un menor"; i ha mostrat el suport i solidaritat amb tota la família, especialment amb la mare, "a la qual s'ha volgut llevar la seua vida en vida i per a això l'assassí ha acabat amb la vida de qui ella més volia".

La titular de Justícia ha assegurat que, com a societat, cal sentir-se molt consternats perquè "cada assassinat d'una dona o d'un xiquet, quan a més hi ha un procediment judicial, és un major fracàs". "A les víctimes els costa molt denunciar, i no podem ni assumir ni tolerar que aquestes coses passen", ha afegit.

Preguntada per la falta de comunicació entre jutjats en aquest cas, Bravo ha explicat que han fallat moltes coses, com la falta de comunicació entre les parts "perquè és bastant incomprensible que el lletrat de la víctima no tinguera coneixement que havia iniciat un procés de separació un mes abans, així com que no s'adopten mesures sobre la vivenda habitual, que en cap moment es comunique que hi ha un procediment de separació i que, davant un monstre d'eixa entitat, no siguem capaces de detectar el verdader risc que està patint eixa víctima i eixe menor".

Segons ha subratllat, açò passa perquè els juís ràpids no són els procediments més adequats per a poder analitzar tot el que està passant.

"La dona va entrar al jutjat a les 9.00 i va eixir a les 14.00 hores amb una sentència que únicament se centra en els fets provats i amb una pena que es determina sobre la base d'eixos fets: huit mesos d'allunyament que acabaven aquest mes", ha destacat la consellera, qui ha assegurat no ser "partidària" dels juís ràpids per als assumptes de violència de gènere.

COMUNICACIÓ ENTRE JUTJATS

D'altra banda, Bravo considera que cal millorar la comunicació perquè els jutjats puguen tindre interconnexió, però ha aclarit que, en aquest cas, sí es tenia accés al sistema que permet conéixer les resolucions que es dicten per part d'un jutjat de violència perquè són partits judicials mixts, encara que -ha matisat- "que es puga accedir no significa que estiguera obligat".

"Allò important, més enllà que en altres partits judicials serà necessari que tots els jutges de família tinguen accés en els partits amb jurisdicció separada, és establir un protocol perquè tots els jutges de família tinguen la capacitat de poder accedir i incorporar el sistema d'alertes", ha dit.