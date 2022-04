Sanitat incorporarà 5.040 professionals l'1 de maig i culminarà les 6.000 noves places estructurals al setembre

Així, ho ha anunciat en roda de premsa la consellera Ana Barceló, qui ha recalcat que es tracta del "major increment que s'ha realitzat en la història en el sistema públic valencià des de la seua creació" i permetrà que la plantilla actual s'incremente un 12% per a comptar amb una sanitat "robusta" capaç d'atendre les demandes assistencials presents i futures com la pandèmia ha demostrat que és necessari

L'increment de plantilla suposa transformar "els contractes covid vigents, temporals i conjunturals, en places estructurals i indefinides", encara que amb "nous perfils i ocupació pública de qualitat" de manera que serà "el mateix nombre de places però ocupades per altres professionals".

"Mentre a altres comunitats autònomes es redueix el nombre de professionals, nosaltres estem en la direcció contrària, creant places estructurals, estables i de qualitat", ha subratllat.

Davant la diferència de mil professionals menys que hi haurà des de maig fins que al setembre es complete aquest procés, ha aclarit que aquests 6.000 contractes covid eren llocs conjunturals que ara cal adaptar als perfils que requereix la nova situació sanitària ja que moltes de les places que es van crear, per al rastreig de positius i seguiment dels casos en Atenció Primària, "ja no existeixen".

A més, ha recalcat que ja està pressupostat el Pla de reforços i vacances d'estiu per a cobrir les vacants i necessitats addicionals en aquests mesos.

DOS FASES

Així, ha explicat que l'ampliació de plantilla s'escometrà en dos fases. La primera s'iniciarà l'1 de maig amb la incorporació del gruix d'aquestes noves places estructurals, 5.040 professionals, que en la seua majoria -3.000 contractacions- seran per a Infermeria i Medicina per a prioritzar Atenció Primària, Salut Mental, Salut Pública així com urgències i emergències.

En concret, es cobriran 1.889 places d'infermeria, 979 de metges, 453 TCAE, 397 auxiliars administratius, 272 celadors, 178 fisioterapeutes, 114 treballadors socials, 109 psicòlegs clínics, 150 informàtics, 120 tècnics de laboratori, 45 farmacèutics i 30 enginyers.

Per nivells assistencials, 2.691 seran reforços en les plantilles dels hospitals: 611 per a facultatius i 1.215 per a infermeria, entre altres categories. D'ells, 24 facultatius i 62 infermeres s'assignaran al SAMU; 209 facultatius a les urgències hospitalàries; i 20 metges i 45 infermeres a les unitats d'hospitalització domiciliària. A més, hi haurà 1.613 places més per a Atenció Primària i Comunitària: 310 seran ocupades per metges de família, 599 es destinaran a infermeria, 316 a auxiliars administratius i 64 per a professionals de treball social.

Es crearan així mateix 259 places per a Salut Mental -42 psiquiatres, 100 psicòlegs clínics, 44 infermeres, 33 treballadores socials i 24 terapeutes ocupacionals, entre altres- i 157 per a Salut Pública -30 per a infermeria, 12 veterinaris, 16 farmacèutics, 8 per a metges de salut pública, 13 per a tècnics documentalistes i 10 per a tècnics de salut ambiental-.

Per províncies, 606 places es crearan en la província de Castelló (el 12%); 1.751 a Alacant (el 34,7%) i 2.683 a València (el 53,3%) entre les quals s'inclouen els servicis centrals de Salut Pública i la Conselleria de Sanitat.

Barceló ha anunciat que els departaments de salut començaran a contactar amb els professionals inscrits en la borsa de salut a partir del 20 d'abril. Per açò, els ha demanat que estiguen "especialment atents durant aquests dies per a ajudar-nos a agilitzar al màxim les gestions de l'ocupació de les places". La informació es traslladarà hui mateix als sindicats.