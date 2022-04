Estos son los productos de desayuno que deberías comprar por internet para ahorrar en la cesta de la compra

Los expertos la consideran una de las comidas más importante del día y no es para menos: de ella depende la energía con la que afrontemos, al menos, las primeras horas de nuestra jornada. Por ello, el desayuno es, para muchos, un momento al que dedicar el tiempo que se merece para ingerir todo aquello que necesitamos, a pesar de que para otros es un mero trámite que cumplimentar en el menor tiempo posible. Aunque, claro está, no está exento de debates. ¿Eres de dulce o de salado? ¿De café o de chocolate? Al menos 8 de cada 10 españoles son más de la bebida en la que confiamos para espabilarnos por lo que nunca debe faltar en sus hogares a la hora de desayunar.

Igual que el café, hay otros productos indispensables en nuestra despensa si queremos empezar el día de buen humor. Por ello, nunca faltan en nuestra lista de la compra cuando vamos al supermercado. Dado su carácter imprescindible, no podemos permitirnos renunciar a ellos. En 20deCompras lo sabemos y queremos compartir contigo un truco para ahorrar en la compra de estos básicos: adquirirlos online. Aunque es habitual acudir al mercado para reponerlos, cada vez está ganando más fuerza este tipo de compra... ¡y más si, con ello, nos gastamos menos dinero! Para muestra, bajo estas líneas recogemos productos indispensables en el desayuno que puedes adquirir en internet para que tu bolsillo se resienta menos.

Que no falte...

- El cacao soluble. Si eres de los que, desde su más tierna infancia, no concibe empezar el día sin un buen tazón de cacao en polvo, atento, ¡tenemos buenas noticias! Hemos rastreado algunos de los supermercados online más populares para dar el que tiene el kilo de Cola-Cao a mejor precio: en Amazon, está a 3,57 euros si escoges el formato de siete kilos; en El Corte Inglés, está a 4,22 en este mismo pack; mientras que en Carrefour hay que apostar por una opción más pequeña en la que el kilo asciende a 5,54 euros.

'Pack' ahorro Colacao. Amazon

Pero, si eres de los que tiene claro que Nesquik es su marca, también tienes donde elegir, pues en Amazon tienen ahora rebajado un 16% el pack de 50 sobres de la marca (el kilo sale 11,85 euros si apostamos por este formato monodosis); y en Carrefour el clásico bote de hojalata de 350 gramos está por 2,49 euros (a 6,38 el kilo).

- El café, ¡en cualquier formato! Para los que la cafeína es más que necesaria a primera hora, los supermercados también tienen buenas ofertas si, por ejemplo, somos fan de la conocida marca italiana Lavazza. Con el formato disponible en Amazon, por ejemplo, el kilo nos sale a 14,37 euros; mientras que en El Corte Inglés podemos conseguirlo por 19,98 (¡aunque la segunda unidad está al 50%); y en Carrefour por 20,76 euros (con un cupón de acumulación en la compra de otro paquete).

Café Lavazza Oro. Amazon

Los formatos en cápsulas, para los que tienen cafeteras automáticas, también pueden encontrarse a buen precio en los comercios online. Por ejemplo, las pods de L’Or en un pack de 200 podemos conseguirlas por 58 euros en Amazon (¡supone un ahorro de casi 17 euros!). Sin embargo, si preferimos paquetes más pequeños, podemos buscarlos en El Corte Inglés, donde el formato de 10 cápsulas nos sale por 3,85 euros, o en Carrefour, disponible por 3,89.

- Cereales para darse un capricho. Aunque mojar galletas en el tazón es una delicia, no hay mejor acompañante que los cereales. Eso sí, con un poquito de chocolate para endulzar nuestras mañanas, como la propuesta de Nestlé Fitness chocolate negro, la escogida por 20deCompras para analizar en qué ecommerce nos sale mejor comprarlo: en Amazon, el kilo de este producto sale a 8,51 euros (una caja de 375 gramos cuesta 3,19 euros), mientras que, en El Corte Inglés (donde podemos adquirirlos en cajas de 500 gramos a 4,10 la unidad), el kilo cuesta 7,59 euros. En nuestro análisis, también hemos analizado Carrefour, donde el kilo sale a 8,13 euros (y el paquete de 375 gramos, a 3,05 euros).

Nestlé Fitness chocolate negro. Amazon

Aunque si prefieres darte un capricho mañanero sin chocolate, hemos analizado los Kellogg's Smacks. El paquete de 450 gramos cuesta 3,35 euros en Carrefour, mientras que en Amazon podemos añadirlo a nuestra cesta por 3,29 euros y en El Corte Inglés por 3,39 euros.

